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Турция сняла в НАТО вето на планы обороны стран Балтии и Польши
08:25 01.07.2020 |
Турция отказалась блокировать планы НАТО по обороне Польши и стран Балтии в случае военной агрессии России. Об этом заявил агентству BNS во вторник, 30 июня, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. "В данный момент мы можем утверждать, что вопрос практически согласован. Они утверждены", - указал Линкявичюс.
Он добавил, что уже поблагодарил главу МИД Турции "за конструктивный подход", но не уточнил, как именно удалось добиться компромисса.
В штаб-квартире НАТО по запросу агентства dpa также не предоставили никакой информации по этой теме. Представитель Североатлантического альянса заявил лишь, что у НАТО имеются действительные планы, "чтобы защитить всех членов альянса". По его словам, эти планы постоянно перерабатываются и актуализируются.
Политическое согласие об оборонных планах было достигнуто на лондонском саммите НАТО в декабре 2019 года. Однако Анкара блокировала план, потребовав, чтобы альянс признал террористическими организациями силы самообороны сирийских курдов (YPG) и сирийскую курдскую партию "Демократический союз" (PYD). Целый ряд союзников по НАТО до сих пор категорически отвергали это требование.
По утверждению Линкявичюса, то, что происходило в альянсе, "не было направлено против балтийских стран или Литвы, что неоднократно подчеркивалось". "Поэтому все это не следует драматизировать, результат является позитивным, и мы его приветствуем", - заявил министр иностранных дел Литвы.
План обороны стран Восточной Европы был разработан в ответ на аннексию Россией Крыма и конфликт на востоке Украины.
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