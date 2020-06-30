В Сенате США хотят законодательно помешать Трампу вывести войска из ФРГ

Ряд представителей Сената США из обеих партий стремятся помешать намерению президента Дональда Трампа сократить численность американских военнослужащих в Германии на 9500 человек. Сенаторы-республиканцы Митт Ромни, Линдси Грэм и Марко Рубио, а также их коллеги-демократы Кристофер Кунс, Тимоти Кейн и Джинн Шейхин в понедельник, 29 июня, представили поправку в закон о финансировании национальной оборонной политики (NDAA).

Она ограничивает использование бюджетных средств для осуществления мероприятий по выводу военнослужащих. В частности, авторы нововведения предлагают обязать министра обороны США предоставлять Конгрессу отчет и объяснять, как подобное сокращение контингента соотносится с национальными интересами США и ставит ли оно под угрозу безопасность европейских членов НАТО.

"Подарок России" и "подрыв НАТО"

Возможный вывод части американских солдат и офицеров из Германии "станет подарком России", "подрывает Североатлантический альянс", а также представляет "серьезные вызовы в плане логистики", подчеркнул Ромни. Недопустимо "отказываться от обязательств" перед союзниками по НАТО, добавил он.

Его коллега Рубио охарактеризовал нынешнюю геополитическую ситуацию как времена, когда США и их европейские союзники "должны стоять плечом к плечу в противодействии злонамеренному влиянию". При этом сенатор не уточнил, что именно имел в виду. Присутствие американских военнослужащих в ФРГ - в интересах национальной безопасности США, резюмировал он.

Сокращение численности американских военнослужащих в Германии, проведенное без консультаций с официальным Берлином или иными союзниками Вашингтона в Европе, не ставит США в более безопасное положение, считает сенатор Кунс. По его словам, "поспешный и необдуманный вывод войск лишь придает уверенность противникам" Соединенных Штатов.

Президент Дональд Трамп 15 июня подтвердил намерение сократить численность американских военнослужащих в Германии до 25 000 человек. Решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" по финансированию НАТО, объяснил тогда Трамп.