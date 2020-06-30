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Иран выдал санкцию на арест президента США Дональда Трампа за убийство генерала Сулеймани
09:02 30.06.2020 |
Власти Ирана выдали санкцию на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек, обвинив их в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани, сообщил прокурор Тегерана Али аль-Каси Мехр. Иранские власти обратились с соответствующим заявлением в Интерпол, попросив международную полицейскую организацию дать им "красный статус".
Однако представители Интерпола заявили Би-би-си, что не будут рассматривать иранский запрос об аресте Трампа, поскольку устав "строго запрещает организации осуществлять какую-либо деятельность или вмешательство политического, военного, религиозного или расового характера".
Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани был убит американской ракетой в Багдаде 3 января. Приказ на эти действия отдал Трамп, который назвал генерала "террористом номер один в мире", обвинив его в планировании нападений поддерживаемыми Ираном боевиками на американские войска на Ближнем Востоке.
Иран тогда пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника. Он вышел из ядерной сделки 2015 года и обстрелял американские военные базы в Ираке. В ответ США нанесли несколько воздушных ударов по иранским военным объектам.
По словам аль-Каси Мехра, Трампа и еще 35 человек обвиняют в убийстве и терроризме. "Опознаны 36 человек, заказавших и причастных к убийству Хадж Касема, включая военных и политических чиновников из США и других государств, по которым выдан ордер на арест и объявлен красный статус в Интерполе", - цитирует прокурора русскоязычный сайт государственной иранской службы иновещания Pars Today.
Аль-Каси Мехр не назвал имена других людей, которым выдвинуты обвинения.
"Политические мотивы"
Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что судебная система страны вскоре представит обвинительные заключения в отношении людей, стоявших за нападением на Сулеймани. Он отметил, что обвинители надеются определить операторов беспилотников, которые обстреляли генерала, сообщает агентство Isna. "Иран не прекратит свои усилия в том, что касается привлечения этих людей к ответственности", - сказал он.
Представитель США по Ирану Брайан Хук на пресс-конференции в Саудовской Аравии заявил, что ордер на арест имеет политические мотивы.
"Мы пришли к выводу, что Интерпол не делает "красных отметок" [red notice, они также известны как уведомления"с красным углом" - ред.], если в этом замешана политика. А это случай политического толка. Это не связано с государственной безопасностью, международным миром или поддержкой стабильности... это пропагандистский трюк, который никто не воспринимает серьезно", - сказал он.
Анализ
Алан Джонстон, корреспондент Би-би-си
Иранцы говорят, что в отношении Трампа и еще более 30 человек предъявлены обвинения в убийстве и терроризме из-за гибели генерала Сулеймани.
Иран обратился к Интерполу с просьбой о помощи в аресте подозреваемых. Однако агентство уже заявило, что не будет вмешиваться подобные дела, связанные с политикой или военными вопросами.
Выдача ордера на арест вряд ли является чем-то большим, чем символический жест. Но это в очередной раз демонстрирует глубину враждебности, которую испытывает к Трампу руководство Ирана.
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