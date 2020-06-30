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Боевики совершили нападение на фондовую биржу в Пакистане
08:52 30.06.2020 |
Нападение совершено в понедельник, 29 июня, на фондовую биржу в Карачи на юге Пакистана. Как сообщил пакистанский телеканал Geo News, все четыре террориста, участвовавших в атаке, убиты. Кроме того, погибли четверо охранников и сотрудник полиции, пытавшиеся предотвратить захват одной из крупнейших торговых площадок в стране. Минимум двое раненых доставлены в больницы города.
Атака произошла в 10.00 по местному времени (12.00 мск). Преступники изначально пытались проникнуть в здание со стороны наземной парковки. После того как сделать это не удалось, они открыли огонь и подорвали несколько гранат.
Начата операция по поиску сообщников
Когда террористы были застрелены, силы безопасности оцепили здание биржи и начали операцию по поиску возможных сообщников. Полиция также досмотрела машину, на которой приехали нападавшие. Позднее власти сообщили в Twitter, что торговая площадка возобновила работу в обычном режиме.
Пока ни одна из действующих в регионе террористических групп не взяла на себя ответственность за нападение.
Один из резонансных терактов произошел в Пакистане в январе 2016 года. Тогда несколько вооруженных автоматическим оружием боевиков напали на университетский кампус в городе Чарсадда и открыли огонь по студентам. Погибли более 20 человек, в том числе учащиеся, преподаватели, охрана университета, полицейский и сами нападавшие. Около 30 человек были ранены, минимум 15 госпитализированы.
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