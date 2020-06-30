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ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода
07:34 30.06.2020 |
Совет Евросоюза в понедельник 29 июня принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики РФ еще на шесть месяцев до 31 января 2021 года.
Об этом говорится в решении Совета ЕС, с которым ознакомился корреспондент "Европейской правды".
"Это решение следовало после последней оценки состояния выполнения Минских соглашений... на видеоконференции членов Европейского совета 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - пояснили в Раде ЕС.
Ограничительные меры были введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.
18 июня Совет ЕС продлил на год санкции против России, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма.
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