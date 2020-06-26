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Британский флот получил два новых авианосца. Но денег на приведение их в готовность нет
16:53 26.06.2020 |
Сроки приведения в полную готовность двух недавно спущенных на воду авианосцев Королевских ВМС Британии могут оказаться сорваны, если не будет обеспечено надлежащее финансирование, предупредило Национальное бюро аудита.
Финансовые контролеры указывают, что в бюджете минобороны не прописаны расходы на палубную авиацию и корабли сопровождения, без которых авианосцы выполнять свои задачи не могут.
Авианосец "Куин Элизабет" был передан флоту 7 декабря 2017 года, его близнец "Принс оф Уэльс" - 10 декабря 2019 года. Оба корабля проходят ходовые испытания.
Министерство обороны заявляет, что собирается довести корабли до начальной оперативной готовности к декабрю 2020 года и до полной боеготовности к 2023 году.
Аудиторы деликатно называют этот график напряженным. Полной готовности, по их оценке, корабли могут достичь не раньше 2028 года, да и то без гарантии.
Министерству обороны еще предстоит подтвердить финансирование закупки необходимого числа палубных истребителей-бомбардировщиков Lightning II.
Флот в настоящее время располагает лишь одним транспортным судном на два авианосца для их снабжения во время океанских миссий.
Наконец, выпуск предназначенных для новых авианосцев радарных систем Crowsnest ("Воронье гнездо") идет с 18-месячным отставанием.
Самые большие корабли в истории британского флота
Авианосцы "Куин Элизабет" и "Принс оф Уэльс" проекта CVF (Future Aircraft Carrier, или "Авианосец будущего") имеют полное водоизмещение 70,6 тыс. тонн, длину 284 метра, крейсерскую скорость 25 узлов и дальность плавания без дозаправки 18 тыс. км. Предназначены для действий во всей акватории Мирового океана.
Экипаж - 600 моряков, 900 авиаторов и, при необходимости, 250 морпехов.
Основное вооружение - 36 ударных самолетов Lightning американского производства.
Стоимость каждого корабля - 3,1 млрд фунтов (3,85 млрд долларов).
Срок службы - не менее 50 лет.
Идея проекта CVF впервые прозвучала в 2003 году. Работы начались в 2009 году.
Головной корабль серии назван в честь королевы Елизаветы I, в царствование которой была одержана историческая морская победа над испанской "Великой армадой".
Анализ
Джонатан Билл, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны:
Авианосцы - символ и инструмент глобальной военной силы. Не много стран могут позволить себе строить и использовать их.
Будущее не только флота, но всей обороны Соединенного Королевства завязано на два огромных авианосца класса "Куин Элизабет".
Авианосцу требуется целая небольшая эскадра вспомогательных кораблей, чтобы прикрывать его, заправлять и снабжать в открытом море. А также самолеты и вертолеты - для снабжения, разведки и, прежде всего, нанесения ударов.
Все это будет стоить не дешево. Никто в минобороны не может точно сказать, сколько.
Вспомним, что эксплуатация авианосцев рассчитана на 50 лет.
Что можно сказать с уверенностью - авианосная программа оторвет солидный кусок от оборонного бюджета во времена, когда денег не хватает.
Без решения всех вопросов, перечисленных в докладе аудиторов, боевые возможности огромных дорогостоящих кораблей окажутся выхолощены, говорит глава бюджетного комитета Палаты общин лейборист Мег Хиллиер.
"Минобороны строит амбициозные планы касательно авианосцев, но не способно правильно распределить средства, - заявила она. - Что еще хуже, оно даже не знает, сколько денег потребуется на их содержание в будущем".
Представитель минобороны в ответ заявил, что ведомство по-прежнему привержено развитию авианосной программы, и, несмотря на некоторые сбои в связи с пандемией Covid-19, корабли не сворачивают с курса к своим первым оперативным миссиям.
Морские гиганты
Японская атака на Перл-Харбор и победа американского флота над японским у атолла Мидуэй завершили эпоху крупных артиллерийских кораблей и открыли эру авианосцев.
Тяжелыми ударными авианосцами, предназначенными в основном для ударов по береговым целям, с ядерными силовыми установками и неограниченной дальностью плавания, водоизмещением порядка 100 тыс. тонн и авиакрылом в составе 70-80 самолетов, вертолетов и беспилотников, располагают только США.
Американские авианосцы классов "Нимиц" и "Джеральд Форд" являются самыми большими боевыми кораблями в истории. На сегодняшний день в строю их насчитывается 11.
Всего в мире сейчас имеется 21 действующий авианосец. Кроме США, ими владеют восемь стран. Все не американские авианосцы являются многоцелевыми, то есть, предназначены в основном для борьбы с неприятельскими кораблями и подлодками.
Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" (по российской классификации тяжелый авианесущий крейсер, водоизмещение около 60 тысяч тонн, длина 306 м, авиакрыло в составе 50 самолетов и вертолетов), спущенный на воду в 1985 году, входит в состав Северного флота.
После рейда к берегам Сирии в конце 2016 года корабль проходит модернизацию на судоремонтном заводе в Мурманске.
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