Почему не все в Испании рады минимальной жизненной ренте

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему не все в Испании рады минимальной жизненной ренте

08:48 26.06.2020 |

Мир

 

Испания начинает с 26 июня выплачивать своим "живущим в бедности" неработающим гражданам в возрасте от 23 до 65 лет, а также проживающим в стране иностранцам минимальную жизненную ренту. Ее размер составляет 462 евро в месяц, к которым добавляется по 139 евро на каждого члена семьи бенефициара. При этом общая сумма выплаты на семью не может превышать 1015 евро. По утверждению властей, пользоваться новыми выплатами, на которые ежегодно пойдет более 3 млрд евро, будут 2,3 млн неимущих. Все население Испании - 47 млн человек.

Между тем многие наблюдатели утверждают, что нововведение может не только отрицательно сказаться на и без того проблемном бюджете страны, но и лишить неимущих стимула к труду.

На пособия станут жить больше испанцев

На вопрос DW о значении новой выплаты профессор политологии Мадридского университета Эмилио Лопес Альгеро ответил, что помощь малоимущим, "безусловно, является обязанностью государства". И напомнил, что в Испании уже многие десятилетия выплачивают пособия лицам, потерявшим работу, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, неимущим вдовам и сиротам, людям старше 65 лет, не имеющим трудового стажа и права на обычную пенсию, и т.д.

Новая рента, продолжил эксперт, расширит круг лиц, пользующихся госвыплатами. К примеру, она будет начисляться тем, кто давно потерял работу, а затем и право на пособие. Ведь срок выплаты пособия по безработице ограничен двумя годами. Кроме того, минимальную ренту получат лица, вообще никогда не работавшие. К этому контингенту относятся, по официальной статистике, около четверти испанцев до 30 лет, не говоря уже о людях более солидного возраста.

Побочный эффект минимальной ренты

Вместе с тем, по мнению профессора Лопеса Альгеро, введение минимальной ренты может лишить многих испанцев стимула к труду. Так, лица с невысоким заработком, к примеру, занятые на производстве неполную рабочую неделю, работающие в качестве домашней прислуги или присматривающие за детьми и престарелыми - в Испании таких не менее 2,5 млн - могут уйти с официального рынка труда. Ведь им будет выгоднее получать минимальную ренту, вообще не работая, или работать неофициально, при этом получая ренту не платя налоги.

Другой опрошенный DW эксперт, сотрудница Мадридского центра социологических исследований Клара Торрес Крус, разделяет опасения по поводу утраты стимулов к труду. По ее словам, Испания уже сталкивается с похожей проблемой в сельском хозяйстве. Так, к примеру, в этом году не был убран урожай черешни.

Его собирают, как и урожай других фруктов, сезонные рабочие из Восточной Европы и Северной Африки, которых на этот раз в Испанию не пустили из-за карантина. А 200 тыс сельхозрабочих-испанцев, получающих госпособие, введенное еще в 1986 году под предлогом отсутствия у них стабильного заработка, на призыв помочь с уборкой урожая не откликнулись.

Рассказ социолога дополнили братья Хуан и Борха Родригес - овцеводы из поселка Кастуэра в провинции Бадахос. В поселке около 6 тыс жителей, треть из них считаются сельхозрабочими и живут на упомянутое пособие. При этом трудиться в окружающих поселок хозяйствах никто из них не желает, так что пастухов братья выписывают из Румынии, а стричь овец им помогают заезжие французы.

Неоднозначная реакция испанцев

Торрес Крус отметила далее, что введение минимальной ренты вызвало неоднозначную реакцию в стране. Тут и эйфория тех, кому она обещана, и разочарование многих нуждающихся, которым помощь не достанется. К последним относятся, к примеру, до полумиллиона лиц, работавших на закрытых с марта на карантин предприятиях, которые до сих пор не получили обещенные государством выплаты за вынужденный простой.

Без государственной помощи остались и 1,4 млн самозанятых. Многие из этих людей теперь часами стоят в очередях за продуктовыми наборами от благотворительных организаций. 350 тыс испанских семей не в состоянии сегодня платить за квартиру. В свою очередь, деловые круги, добавила Торрес Крус, обеспокоены тем, что, сосредоточившись на минимальной ренте, власти не уделяют должного внимания экономике.

К примеру, туризм, ведущая отрасль экономики страны, которая несет миллиардные убытки из-за пандемии, срочно нуждается в финансировании. Без него невозможно вернуть на работу миллионы людей. Однако власти предлагают сфере туризма лишь 4,2 млрд евро. Для сравнения - во Франции, меньше пострадавшей от коронавируса, чем Испания, объем аналогичной помощи составляет 18 млрд.

Гуманизм или популизм?

На вопрос DW, почему минимальная рента - явно в ущерб любой другой помощи - стала приоритетом для испанских властей, политолог Лопес Альгеро ответил, что на ее введении настояла входящая в правящую коалицию левопопулистская партия "Подемос".

Мера эта не связана с COVID-19, поскольку фигурировала в программе партии задолго до пандемии, как "одна из наиболее привлекательных для ее электората". При этом и Торрес Крус, и Альгеро усомнились в том, что обещание правительства обеспечить надолго рентой миллионы людей будет выполнено. Проблема - в плачевном состоянии испанских финансов и экономики в целом.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), страна лидирует в Европе по масштабу экономического ущерба от коронавируса. С пессимистичным прогнозом в отношении Испании выступил и МВФ. Многие экономисты утверждают, что Испания находится на пороге дефолта. За два последних месяца, по официальным данным, о своем банкротстве порядка 100 тыс испанских предприятий.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

09:21 Доллар США 26 июня стабилен к евро и умеренно дешевеет к иене

08:24 Биржи АТР 26 июня в основном растут вслед за Уолл-стрит

08:10 Павел Дуров выплатит США $18,5 млн и вернет инвесторам TON $1,22 млрд

07:49 Индексы США 25 июня закрылись ростом на фоне послаблений в сфере банковского регулирования

25.06 У Крейга Райта диагностировали аутизм. Этим он объяснил противоречивые показания

25.06 Сеть Ethereum оказалась перегружена спам-транзакциями

25.06 ПриватБанк запускает программу доступной ипотеки под 9,99% годовых с 1 июля

25.06 Депозитные ставки для физлиц 25.06.20

25.06 В Dragon Capital объяснили, почему разорвали соглашение по покупке «Идея Банка»

25.06 В мае Минфин привлек рекордный объем финансов в национальной валюте

25.06 Binance открыла торги биткоином в паре с украинской гривной

25.06 Окружной админсуд Киева открыл дело об изменении набсовета ПриватБанка

25.06 Доллар 25 июня укрепляется на вернувшихся сомнениях в скором восстановлении экономики

25.06 Биржи АТР 25 июня закрылись падением вслед за рынками США

25.06 Сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций Идея Банка разорвана

• дальше…

08:41 Нефть 26 июня дорожает более чем на 1% на оптимизме вокруг восстановления спроса

08:00 Стали известны детали расследования СБУ по ГП «Антонов»

07:56 Угроза нацбезопасности: «Укрзализныця» о решении Верховного суда о правопреемстве

07:53 Нафтогаз обязали отдавать в бюджет на 50 миллионов больше

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

25.06 В Украине увеличилось использование природного газа и мазута

25.06 «Укрнафта» избрала нового главу набсовета компании

25.06 Atlantic Council: Украина может помочь ЕС уменьшить газовую зависимость от России

25.06 МВФ объясняет пессимистичный прогноз ВВП Украины в 2020г нехваткой накоплений домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой

25.06 Сети-дискаунтеры 25 июня продолжают повышать цены на бензин

• дальше…

08:48 Почему не все в Испании рады минимальной жизненной ренте

08:35 Власти США выделят $25 млрд на поддержку национальной полупроводниковой отрасли

08:30 Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске – ведомство

25.06 Беларусь отказалась выдать Украине беглого экс-владельца банка «Киевская Русь»

25.06 Агентство ЕС рекомендовало первый препарат для лечения коронавируса

25.06 Суд ЕС отклонил апелляцию российского банка ВТБ по санкциям

25.06 В Суде ЕС заявили, что Венгрия не придерживается европейского миграционного законодательства

25.06 Норвегия планирует расширить разведку нефти в Арктике

25.06 Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

25.06 В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа

24.06 МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году еще на 2%

24.06 ЕС принял специальные правила для содействия банковскому кредитованию во время пандемии

24.06 Самый главный страх Путина и Лукашенко: возможна ли перезагрузка белорусской политики

24.06 По проекту решения ЕС границы останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля

24.06 Коронавирус в Италии: кризис преодолен, теперь ищут виновных

• дальше…

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

25.06 Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

25.06 Минздрав намерен интегрировать eHealth с приложением «Дия»

24.06 В Киеве разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам

24.06 По проекту решения ЕС границы останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля

24.06 Ученые исследовали в каких областях Украины почва больше всего подходит для органического земледелия

23.06 В Государственный кадастр внесли данные о 44 миллионах гектаров земельных участков

22.06 Киеву нужна муниципальная полиция, – Кличко

22.06 Turkish Airlines с июля возобновит полеты в Украину

22.06 Ryanair и Swiss возобновили полеты в Киев после трехмесячного перерыва

19.06 Кабмин убрал из постановления об общеукраинском карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

19.06 Накопительная пенсионная система, которую предлагают Украине, рухнула в Восточной Европе – Рева

19.06 Почти 92% громад не имеют технической документации на «свои» лесополосы

19.06 В Украине разработали модели управления лесополосами

17.06 В Украине до конца года заработают 54 комплекса «Взвешивание в движении»

• дальше…

25.06 Суд ЕС отклонил апелляцию российского банка ВТБ по санкциям

25.06 «Баба да». Почему темники Банковой не научат «слуг народа» врать про «корабельные сосны»

25.06 Кабмин назначил главой Минобразования бывшего депутата от Партии регионов в обход голосования в Раде

25.06 «Глаз» Ермака в аппарате Верховной Рады: Как на Банковой обманули спикера Разумкова

25.06 Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

25.06 «Рабочая баба» и «некачественные дети»: К чему прибегают «слуги», чтобы, несмотря на зашквары, держаться на плаву

24.06 Флот России в Крыму: Как украинский МИД подыграл Путину

24.06 Украинцы позитивны к безвизу, но не довольны медициной и чиновниками - исследование

24.06 Томос или «термос». Как Филарет помогает власти посадить Порошенко

24.06 Формула Зеленского. Как Банковая надеется навсегда избавиться от Верховного суда

24.06 Еврокомиссар: коронавирус не может быть оправданием для остановки реформ в Украине

23.06 Брак по расчету. На что надеется Кличко, выбрав в партнеры Зеленского

23.06 Министр юстиции: мы внесём в Раду свой законопроект по люстрации, не дожидаясь решения КС

23.06 Посадить предшественника: О чем не хотят думать Зеленский и его окружение

23.06 Обострение в ООС: Почему боевики «Л-ДНР» пустили в ход тяжелую артиллерию

• дальше…

09:11 Новый Opel Mokka отличился эффектной внешностью и тремя типами двигателей

25.06 У Крейга Райта диагностировали аутизм. Этим он объяснил противоречивые показания

25.06 Первый в мире смартфон с суперстабилизацией выходит на мировой рынок. Это Vivo X50 Pro

25.06 Полиция установила причастных к сливу данных миллионов пользователей Telegram в даркнет

25.06 Google будет автоматически удалять пользовательские данные

25.06 Tesla заняла последнее место в рейтинге качества автомобильных брендов США

25.06 Представлен Lexus IS нового поколения

25.06 Viber запустил новую функцию: исчезающие сообщения

25.06 Поддержка Windows на компьютерах Apple подходит к концу

24.06 Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее

24.06 Tesla внедряет функцию «разогрева батареи», которая ускорит время зарядки электрокара

24.06 Google инвестирует до 2 миллиардов долларов в дата-центр в Польше - СМИ

24.06 Смартфон Honor X10 Max получит матрицу RGBW

24.06 Новые BMW можно будет открывать с помощью iPhone

24.06 Facebook приобретает шведскую картографическую компанию

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно