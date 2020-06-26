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Власти США выделят $25 млрд на поддержку национальной полупроводниковой отрасли
08:35 26.06.2020 |
Активно обсуждаемые ранее законодательные инициативы США по развитию «домашнего» производства полупроводниковой продукции постепенно приближаются к реализации. Законопроект будет обсуждаться в понедельник, и если он будет принят, то производители полупроводников на территории США смогут рассчитывать на поддержку в сумме $25 млрд.
Организация современного производства процессоров и микросхем требует существенных капитальных вложений, поэтому власти США пришли к пониманию того, что без федеральных субсидий компании полупроводникового сектора не бросятся повышать концентрацию профильных производств на территории страны. Власти США озабочены тем, что значительная часть критически важных для инфраструктуры страны электронных компонентов поставляется из-за рубежа.
Проект TSMC по строительству предприятия в Аризоне призван частично решить эту проблему, новые контракты может получить и Globalfoundries, но без государственной поддержки развивать полупроводниковую отрасль в США может быть просто невыгодно. По крайней мере, представители TSMC уже отмечали, что субсидии могут потребоваться на этапе строительства предприятия и организации сопутствующей экосистемы в виде смежных производств по близости. Сами производственные издержки после запуска предприятия не будут существенно выше тех, что TSMC несёт на Тайване.
Законопроект, который выносится на обсуждение в грядущий понедельник, подразумевает выделение американским штатам до $15 млрд на строительство, расширение и модернизацию предприятий и исследовательских центров, занятых разработкой и выпуском полупроводниковых изделий. Отдельные гранты в размере $5 млрд будут направляться на развитие проектов, связанных с выпуском критически важных для национальной инфраструктуры электронных компонентов, а также имеющей отношение к оборонной сфере продукции. Такая же сумма будет направлена на стимулирование разработок и исследований.
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