Финансовые новости
- |
- 25.06.20
- |
- 22:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Суде ЕС заявили, что Венгрия не придерживается европейского миграционного законодательства
22:13 25.06.2020 |
Венгрия не выполнила свои обязательства, вытекающие из законодательства ЕС о процедурах предоставления убежища и возвращения незаконных мигрантов.
Об этом говорится в мнении генерального адвоката Суда ЕС, сообщает "Европейская правда".
Европейская комиссия подала в суд на Венгрию, утверждая, что она незаконно задерживала заявителей на международную защиту в транзитных зонах и незаконно вывозила иностранных граждан, находящихся в стране.
Генеральный адвокат Прийт Пикамяэ написал в своем необязательном заключении, что суд должен поддержать иск комиссии о признании того, что венгерское законодательство в этой сфере противоречит законодательству ЕС.
Судьи Суда ЕС, чьи вердикты страны Евросоюза обязаны уважать, обычно следуют указаниям генеральных адвокатов суда.
Процедуру привлечения Венгрии к ответственности за нарушение законодательства ЕС Еврокомиссия запустила в декабре 2015 года. Причина - миграционное законодательство Венгрии, которое, как утверждает Еврокомиссия, противоречит европейскому.
Европейская комиссия считает, что венгерское законодательство противоречит европейскому своей процедурой предоставления убежища, условиями приема беженцев и процедурой возврата.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Глаз» Ермака в аппарате Верховной Рады: Как на Банковой обманули спикера Разумкова
|Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17
|«Рабочая баба» и «некачественные дети»: К чему прибегают «слуги», чтобы, несмотря на зашквары, держаться на плаву
|Флот России в Крыму: Как украинский МИД подыграл Путину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Агентство ЕС рекомендовало первый препарат для лечения коронавируса
|Суд ЕС отклонил апелляцию российского банка ВТБ по санкциям
|В Суде ЕС заявили, что Венгрия не придерживается европейского миграционного законодательства
|Норвегия планирует расширить разведку нефти в Арктике
|Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17
|В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа
Это интересно
|Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее
|Tesla внедряет функцию «разогрева батареи», которая ускорит время зарядки электрокара
|Google инвестирует до 2 миллиардов долларов в дата-центр в Польше - СМИ
|Смартфон Honor X10 Max получит матрицу RGBW
|Новые BMW можно будет открывать с помощью iPhone
|Facebook приобретает шведскую картографическую компанию
|Mercedes-Benz и Nvidia создадут автомобильные суперкомпьютеры