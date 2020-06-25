Норвегия планирует расширить разведку нефти в Арктике

Норвегия планирует значительное расширение разведки арктической нефти, несмотря на обязательства по борьбе с глобальным потеплением и противодействие со стороны экологических групп. Об этом передает hellenicshippingnews.

Министр нефти и энергетики Тина Бру накануне заявила, что такое расширение необходимо для защиты рабочих мест и создания новых материальных благ.

Правительство продаст на аукционе до 136 новых блоков по разведке нефти в рамках крупного лицензионного раунда, причем 125 из них находятся в арктическом Баренцевом море. Ранее эта территория считалась относительно нетронутым уголком планеты.

«Нам нужны новые открытия, чтобы поддержать занятость и создание стоимости», - отметила Бру в заявлении для прессы.

Норвегия - крупнейший производитель нефти в Западной Европе. За счет своего нефтяного богатства она создала крупнейший в мире суверенный фонд, активы которого превышают $1 трлн.

Страна является подписантом Парижского соглашения о борьбе с глобальным потеплением и хотя Норвегия - не член Европейского Союза, она пообещала сократить выбросы углекислого газа. Впрочем, это обязательство не распространяется на выбросы, производимые при добыче ископаемых видов топлива, используемого затем другими странами.

«Это ясно показывает, что действия норвежского правительства не основаны на том, что с научной точки зрения необходимо для решения климатического кризиса, - рассказал Reuters глава Greenpeace в Норвегии Фроде Плейм. - Норвегия не восприняла всерьез климатический кризис».

Ранее 25-й раунд лицензирования был отложен из-за длительных дебатов о том, на каком удалении от берега может быть разрешено бурение нефтяных скважин. В итоге был достигнут компромисс, что оставило значительные возможности для маневрирования при получении новых арктических лицензий.

Новый раунд может открыть восемь районов Баренцева и Норвежского морей, которые ранее были недоступны для разведки.

«Это области с наибольшей вероятностью для новых крупных открытий», - сказали в министерстве энергетики Норвегии. Однако нефтяные компании, которые должны взять на себя определенный объем бурения, как правило, выбирают меньше блоков, чем общая площадь, предоставленная правительством.

Как сообщал enkorr, инвестиции в нефтегазовую отрасль Норвегии в 2020 г. сократятся почти на $2 млрд - с 19,6 млрд до примерно $19 млрд. В 2021 г. эти цифры составят $15,4 млрд и $16 млрд соответственно.

