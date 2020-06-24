КНДР приостановила военный план против Южной Кореи. Что происходит

Государственные средства массовой информации КНДР сообщают, что руководство страны приостановило "план военных действий" против Южной Кореи. Как передает южнокорейское агентство Йонхап, северокорейские власти также начали демонтировать громкоговорители для трансляции пропаганды, установленные только на прошлой неделе.

В последние месяцы отношения между КНДР и Южной Кореей резко ухудшились. 16 июня Пхеньян взорвал здание объединенного штаба связи по взаимодействию с Южной Кореей, который располагался в окрестностях приграничного города Кэсон.

При этом КНДР обвиняет власти Южной Кореи в том, что они не препятствуют активистам, которые при помощи воздушных шаров отправляют через границу листовки и другие пропагандистские материалы.

Младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон приказала вооруженным силам страны "провести решительные действия". Сообщалось, что в числе прочего в приграничные районы будут введены войска, снова будут открыты посты в демилитаризованной зоне, возобновятся учения.

Однако теперь северокорейское информагентство ЦТАК сообщило, что глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центральной военной комиссии (оно, как утверждается, прошло по видеосвязи) и решил приостановить реализацию плана с учетом сложившейся ситуации.

Почему произошло обострение?

Отношения между КНДР и Южной Кореей начали улучшаться после 2018 года, когда лидеры двух стран провели историческую встречу на границе.

Тогда они договорились вместе работать над освобождением Корейского полуострова от ядерного оружия. В течение следующих месяцев Южная и Северная Кореи пытались поддерживать диалог и укреплять связи.

Однако после неудачного саммита с участием президента США Дональда Трампа и главы КНДР отношения стали становиться все хуже и хуже.

Они стали особенно плохими в последние недели, после того как группы южнокорейских активистов-перебежчиков из КНДР активно начали доставлять пропаганду через границу.

Обычно активисты отправляют в КНДР воздушные шары с листовками, флэш-карточками или DVD-дисками, содержащими критику режима, южнокорейские новости или даже записи телевизионных сериалов.

Таким образом они надеются подорвать полный контроль северокорейских властей над информацией - и рассчитывают, что жители КНДР в конце-концов сами свергнут режим Ким Чен Ына.

Официальный Сеул уже пытался прекратить такие операции, утверждая, что они ставят под удар жителей приграничных регионов.

В ответ на пропагандистскую кампанию Северная Корея пригрозила военными действиями - и взорвала объединенный штаб связи, который был создан вместе с Югом в 2018 году.

Впрочем, истинные причины таких действий могут быть иными.

"Я очень сомневаюсь, что действительным мотивом Пхеньяна были листовки, - говорил ранее Би-би-си старший научный сотрудник университета Кунмин (Сеул) Федор Тертицкий. - Намного более вероятно, что они используют этот инцидент как предлог, чтобы начать эскалацию. Настоящая причина в том, что, как они считают, Юг не пошел на реальные уступки после переговоров".

В 2018 году, после начала переговорного процесса, КНДР рассчитывала, что диалог может привести к существенному послаблению санкций и развитию экономических отношений с Южной Кореей.

В частности, Пхеньян надеялся на реализацию совместных проектов, например, открытие доступа южнокорейских туристов в горы Кымгансан - об этом упоминалось в декларации, подписанной двумя сторонами.

Однако на практике этого не произошло - главным образом из-за позиции США, которые настаивали, что еще до какого-либо обсуждения санкций КНДР должна избавиться от ядерного оружия.

В начале этого года Ким Чен Ын заявил, что отказывается от приостановки ядерных испытаний и ракет дальнего радиуса действия, на которую он согласился во время переговоров с США.



Анализ

Лора Бикер, корреспондент Би-би-си, Сеул

Все шло к тому, что Северная Корея возвращается к своей обычной политике балансирования на грани войны.

Пхеньян уверял, что взорванный офис связи - это лишь первый шаг. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон приказала войскам разработать план дальнейших действий.

Но внимательные наблюдатели с самого начала понимали, что у Пхеньяна всегда есть возможность отыграть назад. Когда армия КНДР объявляла о подготовке плана военных действий, в заявлении было сказано, что он еще должен быть одобрен Центральной военной комиссией. Другими словами, окончательное решение предстоит принять Ким Чен Ыну.

Почему же он решил пойти на попятный?

Некоторые эксперты предполагают, что северокорейский лидер, возможно, играет в доброго полицейского (при этом его сестре отведена роль плохого) в преддверии очередного раунда переговоров. Нужно помнить, что военные планы приостановлены, но не отменены вовсе, то есть к ним могут вернуться.

Возросшее напряжение, разумеется, позволило Ким Ё Чжон продемонстрировать свои лидерские качества, но мы знаем, кто на самом деле руководит страной.

Теперь Ким Чен Ын может играть роль великодушного лидера, который делает все для разрядки напряженности. Это полезно и на внутреннем фронте.

С уверенностью можно утверждать только то, что ситуация на Корейском полуострове никогда не позволяет расслабиться. Но по крайней мере пока - администрация президента Южной Кореи Мун Чже Ина может вздохнуть с облегчением.



