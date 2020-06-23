Трамп готов встретиться с Мадуро для переговоров о его уходе

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой Венесуэлы Николасом Мадуро для того, чтобы обсудить его мирный уход с поста президента. Об этом Трамп написал в понедельник, 22 июня, в соцсети Twitter.

"В отличие от левых радикалов, я всегда буду вместе с народом Венесуэлы противостоять социализму. Моя администрация всегда занимала сторону свободы и противостояла деспотичному режиму Мадуро! Я бы встретился с ним, чтобы обсудить только одну вещь: его мирный уход от власти", - написал Трамп.

В начале мая глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании 15 человек у побережья страны, которые "участвовали в попытке вторжения". Среди них были два американца, которые являются сотрудниками службы безопасности президента США Дональда Трампа, заверил Мадуро.

Совет национальной безопасности (СНБ) США отверг обвинение в причастности к попытке госпереворота. "Правительство США не имеет никакого отношения к недавним событиям в Венесуэле. Если бы это была спланированная операция, как утверждает Мадуро, она была бы открытой, прямой и эффективной", - говорится в заявлении ведомства.

Между тем Германия, США и еще около 60 стран признают временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя им еще в январе 2019 года. Несмотря на давление Вашингтона и катастрофическую ситуацию в экономике, Мадуро остается у власти, опираясь на поддержку со стороны военных, а также России и Китая.