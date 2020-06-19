Кто подкупает депутатов? Молдавия идет к досрочным выборам

В Молдавии досрочных парламентских выборов давно требует правая оппозиция - партии PAS (Partidul Actiunea si solidaritate - партия "Действие и солидарность") и DA (Demnitate si adavar - "Достоинство и правда"). Реальной перспективой их проведения стала потеря голосов в правящей коалиции социалистов и демократов. 17 июня фракцию Демпартии покинула депутат Ефросинья Грецу, присоединившаяся к оппозиционной группе Pro Moldova, после чего у коалиционного большинства осталось 50 голосов, тогда как минимум для принятия простых законов составляет 51 голос из 101.

"Политический туризм" в молдавском парламенте

Переход из фракции во фракцию - традиция молдавского парламента. 11 июня депутаты единогласно проголосовали за резолюцию, осуждающую "политический туризм" в законодательном органе. Одним из авторов документа как раз и была депутат Грецу, позже подавшая заявление о выходе из фракции Демпартии. За весну-начало лета из правящей коалиции ушли еще 10 депутатов-демократов. Двое перешли во фракцию партии "Шор". Восемь присоединились к группе Pro Moldova, сформированной в феврале текущего года шестью депутатами, покинувшими фракцию демократов.

По мнению лидера Демпартии Павла Филипа, Pro Moldova и партия "Шор" подкупают депутатов. Еще месяц назад, по его словам, цитируемым местными СМИ, представители Pro Moldova предлагали демократам за выход из фракции и присоединение к ним 250 тысяч евро, а партия "Шор" - 300 тысяч. Сейчас, уверяет Филип, цена возросла до миллиона долларов.

О подкупе депутатов неоднократно говорил и президент Молдавии Игорь Додон. "Сегодня все понимают, что депутаты-перебежчики - это люди Плахотнюка и Шора, купленные за большие деньги, взятые из украденного миллиарда", - написал он 18 июня на своей странице в соцсетях.

Кто подкупает молдавских депутатов?

Экс-лидер демократов, олигарх Влад Плахотнюк бежал из Молдавии в июне прошлого года, когда после политического кризиса в парламенте была сформирована коалиция из социалистов и правых партий PAS и DA, декларирующих борьбу с олигархическим режимом. В этот же день бежал из страны российский бизнесмен, мэр молдавского города Оргеев Илан Шор, лидер одноименной партии.

Оба они фигурируют в докладе американских детективов компании KROLL как лица, причастные к выводу из молдавских банков в офшоры миллиарда долларов США в 2014 году. Новый генпрокурор Молдавии Александр Стояногло объявил 18 мая на брифинге в Кишиневе, что именно Плахотнюк является главным бенефициаром этих денег.

По словам Додона, растиражированным местными СМИ, депутаты-социалисты, которых пытались подкупить, обратились в Генпрокуратуру, там были открыты уголовные дела. Поступали жалобы и в Центр антикоррупции, в пресс-службе подтвердили, что идет расследование.

Лидер группы Pro Молдова Адриан Канду отвергает все обвинения социалистов и демократов. Он обещает подать в суд на бывших однопартийцев за клевету о подкупе коллег. Об этом говорится в распространенном 18 июня пресс-релизе парламентской группы.

Нужны ли Молдавии досрочные выборы?

Комментируя сложившуюся ситуацию, экс-председатель Европейского совета, лидер Европейской народной партии Дональд Туск призвал провести в Молдавии досрочные парламентские выборы. После того, как 17 июня правящая коалиция осталась без большинства, он написал в Twitter, что стране "нужно крепкое, выступающее за реформы проевропейское большинство, которое будет представлять людей. Нынешний парламент дисфункционален, и лучшее решение - снова обратиться к людям и дать им возможность решать".

О возможности досрочного голосования написал 18 июня в соцсетях президент Молдавии Игорь Додон, подчеркнув, что он "мог бы поддержать и такой вариант, если в этом направлении будут сделаны практические шаги, и если мы будем уверены в том, что это решение послужит интересам граждан".

Досрочные выборы Молдавии нужны, считает и политический аналитик, экс-представитель Молдавии в Совете Европы Алексей Тулбуре. Но "если эпидемия COVID-19 продолжится, мы физически не сможем их провести", говорит он в интервью DW. По его мнению, пока в любом случае невозможно делать никакие прогнозы, ведь все зависит от того, как поведут себя политические игроки в ближайшее время.

Политический аналитик Корнел Чуря также считает, что "ситуация еще неопределенная". "Досрочные выборы могут состояться, если социалисты и правые партии PAS и DA договорятся, что нужно на них идти. И если никакая из этих партий не будет формировать большинство с какими-то другими политформированиями", - поделился он своей точкой зрения с DW.

Доктор исторических наук Иван Грек связывает возможность проведения досрочных выборов с назначенными на 1 ноября выборами президента: "Если Конституционный суд отменит свое решение от 4 марта 2016 года о всенародных выборах президента и вернет их в парламент, что вполне возможно, то Додон предпримет все усилия, чтобы досрочное голосование все-таки состоялось". Грек категорически не верит в формирование в парламенте нового большинства, так как действующий законодательный орган "слаб, разнороден и недоговороспособен". "Возможно, переманивание депутатов из одной фракции в другую как раз и нацелено на создание хаоса, ослабление правительства Иона Кику в канун президентских выборов", - заявил он DW.