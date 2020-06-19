Финансовые новости
- |
- 19.06.20
- |
- 01:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на один год
22:13 18.06.2020 |
Евросоюз продлил еще на один год пакет санкций, введенных из-за аннексии Россией украинского полуострова Крым. Штрафные меры против Крыма и его администрации продлеваются до 23 июня 2021 года, сообщил Совет ЕС в четверг, 18 июня.
Крымский пакет санкций, в числе прочего, предусматривает ограничения на импорт и экспорт товаров, запрет на заход европейских круизных лайнеров в порты Крыма и поставки в Крым оборудования и услуг для производства нефти и газа. Евросоюз по-прежнему не признает незаконную аннексию Крыма Россией и осуждает ее как нарушение норм международного права, подчеркивается в коммюнике Совета ЕС.
Помимо крымских санкций, Евросоюз ввел против России и пакет экономических санкций за поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Срок их действия истекает 31 июля. Главы государств и правительств стран ЕС на видеосаммите 19 июня обсудят вопрос о продлении этих санкций еще на полгода. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформируют участников встречи о ходе реализации Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Выжидательная позиция покупателей и продавцов валюті 18 июня вылилась в умеренно-ревальвационную динамику
ТОП-НОВОСТИ
|Полноценный саммит Восточного партнерства будет в марте 2021 года: ЕС определил приоритеты
|Рада приняла в 1-ом чтении законопроект о всеукраинском референдуме
|Бензин против автогаза. Выйдет ли у Коломойского повернуть время вспять?
|«Слуги» вновь провалили голосование за программу правительства. Что делать Зеленскому со взбунтовавшейся Радой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кто подкупает депутатов? Молдавия идет к досрочным выборам
|Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на один год
|США вышли из переговоров о «цифровом налоге»
|Претендента на пост президента Беларуси Бабарико задержали
|Deutsche Bank оценил вероятность глобального кризиса из-за пандемии или войны
|Избраны новые непостоянные члены Совбеза ООН
Это интересно
|В Китае работник банка похитил более 2 млн юаней и потерял их на инвестициях в биткоин
|Названы самые успешные мобильные игры. Лидирует PUBG
|Apple получила патент на групповые фотопортреты на расстоянии
|Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов
|Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники
|Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?
|Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11