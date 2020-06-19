Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на один год

Евросоюз продлил еще на один год пакет санкций, введенных из-за аннексии Россией украинского полуострова Крым. Штрафные меры против Крыма и его администрации продлеваются до 23 июня 2021 года, сообщил Совет ЕС в четверг, 18 июня.

Крымский пакет санкций, в числе прочего, предусматривает ограничения на импорт и экспорт товаров, запрет на заход европейских круизных лайнеров в порты Крыма и поставки в Крым оборудования и услуг для производства нефти и газа. Евросоюз по-прежнему не признает незаконную аннексию Крыма Россией и осуждает ее как нарушение норм международного права, подчеркивается в коммюнике Совета ЕС.

Помимо крымских санкций, Евросоюз ввел против России и пакет экономических санкций за поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Срок их действия истекает 31 июля. Главы государств и правительств стран ЕС на видеосаммите 19 июня обсудят вопрос о продлении этих санкций еще на полгода. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформируют участников встречи о ходе реализации Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.