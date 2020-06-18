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Deutsche Bank оценил вероятность глобального кризиса из-за пандемии или войны
13:10 18.06.2020 |
Deutsche Bank провел исследование, в котором оценил вероятность глобального кризиса в ближайшие 10 лет. В качестве рисков - пандемия, война или природные катаклизмы.
Об этом сообщает Banking News.
Так, вероятность наступления следующего глобального кризиса из-за этих рисков составила 33,5%.
Исследовательское подразделение Deutsche Bank также оценило вероятность кризиса в течении одного года, рассмотрев такие риски:
* пандемия гриппа (ее жертвами могут стать более 2 млн человек), - вероятность 2%;
* очень сильное извержение вулкана - 0,15%;
* геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце, сопоставимая с солнечным суперштормом 1859 года, - 1,06%;
* мировая война - 0,625%.
Исследователи банка объясняют, что взяли за основу закон биномиального распределения. Суть закона в том, что если вероятность наступления события в течение года составляет 2%, то вероятность этого же события в течени десятилетия будет составлять 16,7%.
Вероятность того, что в течение следующего десятилетия произойдет хотя бы одно из вышеперечисленных явлений, составляет 33,5%.
Однако, если эти же риски рассмотреть в более длительном периоде, то в течение 20 лет вероятность глобального кризиса из-за этих независимых факторов возрастает до 55,7%.
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