Deutsche Bank оценил вероятность глобального кризиса из-за пандемии или войны

Deutsche Bank провел исследование, в котором оценил вероятность глобального кризиса в ближайшие 10 лет. В качестве рисков - пандемия, война или природные катаклизмы.

Об этом сообщает Banking News.

Так, вероятность наступления следующего глобального кризиса из-за этих рисков составила 33,5%.

Исследовательское подразделение Deutsche Bank также оценило вероятность кризиса в течении одного года, рассмотрев такие риски:

* пандемия гриппа (ее жертвами могут стать более 2 млн человек), - вероятность 2%;

* очень сильное извержение вулкана - 0,15%;

* геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце, сопоставимая с солнечным суперштормом 1859 года, - 1,06%;

* мировая война - 0,625%.

Исследователи банка объясняют, что взяли за основу закон биномиального распределения. Суть закона в том, что если вероятность наступления события в течение года составляет 2%, то вероятность этого же события в течени десятилетия будет составлять 16,7%.

Вероятность того, что в течение следующего десятилетия произойдет хотя бы одно из вышеперечисленных явлений, составляет 33,5%.

Однако, если эти же риски рассмотреть в более длительном периоде, то в течение 20 лет вероятность глобального кризиса из-за этих независимых факторов возрастает до 55,7%.