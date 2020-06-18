Избраны новые непостоянные члены Совбеза ООН

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 18 июня, избрала новыми непостоянными членами Совбеза на 2021-2022 годы Индию, Ирландию, Мексику и Норвегию. Еще за одно место среди непостоянных членов поборются Кения и Джибути.

Всего в Совете Безопасности ООН 15 членов, их них пять постоянных - это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Непостоянные члены избираются каждый год группами по пять стран, это происходит по принципу равномерного регионального представительства.

Так, на два места от западных государств в этом году было три претендента: Ирландия, Норвегия и Канада, но последняя набрала меньше всего голосов.