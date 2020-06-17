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США добиваются экстрадиции «теневого финансиста» Мадуро. Он мог знать о сделках Венесуэлы с Россией
20:24 17.06.2020 |
Власти Кабо-Верде арестовали по запросу Интерпола колумбийского предпринимателя Алекса Сааба. США требуют его экстрадиции по обвинениям в отмывании денег и называют одним из главных теневых финансовых помощников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Латиноамериканские СМИ пишут, что Сааб мог знать детали тайных сделок Каракаса с Москвой, Тегераном и Пекином.
Об аресте Сааба в пятницу сообщило министерство юстиции США, позднее информацию подтвердила и его адвокат Марта Домингес. Как сообщали СМИ, его частный самолет, следовавший из Каракаса в Тегеран, совершил посадку для дозаправки в Кабо-Верде.
По словам генпрокурора Кабо-Верде Жозе Ландима, теперь предприниматель может содержаться под стражей до 40 дней в ожидании выдачи в США. У Вашингтона нет договора об экстрадиции с бывшей португальской колонией, но Ландим подчеркнул, что конвенции ООН позволяют экстрадировать в США подозреваемых в коррупции и отмывании денег.
Источник издания Wall Street Journal называет колумбийца с ливанскими корнями Алекса Сааба одним из ключевых финансовых помощников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Все финансовые операции режима [Мадуро] могут просто рухнуть, если этот человек попадет в руки США", - утверждает собеседник WSJ.
Дома для бедняков и продуктовая программа
Федеральные прокуроры Майами обвиняют предпринимателя в мошеннической схеме, которую он организовал еще в 2011 году, когда президентом Венесуэлы был Уго Чавес, пишут американские СМИ. Тогда между Венесуэлой и Колумбией ненадолго восстановились дружеское отношения, и Саабу, работавшему в колумбийской строительной компании, было поручено импортировать из Колумбии и Эквадора стройматериалы для реализации грандиозного жилищного проекта в Венесуэле. На волне экономического роста и высоких цен на нефть правительство Чавеса планировало построить 2,6 миллиона домов для малообеспеченных венесуэльцев.
Однако американские следственные органы утверждают, что большая часть этих домов так и не была построена, а то, что все-таки было реализовано, прошло по завышенным ценам. Об этом же говорят и журналисты-расследователи венесуэльского портала Armando.Info - по их данным, в 2012-2013 годах Сааб получил от властей Венесуэлы около 159 млн долларов для закупки стройматериалов, а в итоге закупил товар на сумму лишь в 3 млн долларов. Сейчас доступ к этому сайту запрещен, авторы расследования были вынуждены покинуть Венесуэлу.
Но главные обвинения со стороны США строятся вокруг другой крупной мошеннической схемы, в которой, предположительно, также участвовал Сааб. В 2016 году, когда президентом Венесуэлы был уже Николас Мадуро и экономическая ситуация в стране резко ухудшилась из-за обвала цен на нефть, в стране была введена система местных комитетов для обеспечения продовольствием (CLAP), целью которой была централизация импорта и распределения продуктов для бедных слоев населения.
Каждый зарегистрированный в этой программе венесуэлец мог получить базовый набор продуктов (рис, курицу, растительное масло), импортом которых занимались нанятые властями компании-подрядчики. Главой одной из таких компаний и был Алекс Сааб.
Министр финансов США Стивен Мнучин называл CLAP коррупционной схемой, которая "использует еду в качестве формы социального контроля". В июле 2019 года против связанных с программой компаний и чиновников были введены санкции, которые МИД Венесуэлы назвал "экономическим терроризмом правительства США против венесуэльского народа".
Тогда же министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Алекса Сааба и другого колумбийского предпринимателя - Альваро Энрике Пулидо Варгаса - в отмывании 350 млн долларов с помощью действующей в Венесуэле системы валютного контроля Cadivi. Система устанавливает несколько различных обменных курсов в зависимости от цели импорта, причем все они сильно отличаются от курсов валют на "черном рынке". В адрес Cadivi не раз звучали обвинения в том, что она позволяет нечистым на руку импортерам нелегально зарабатывать огромные суммы на разнице курсов.
Американские следователи утверждают, что Сааб использовал сеть подставных компаний в таких странах, как Панама, Колумбия, Мексика, ОАЭ, Турция и Гонконг, чтобы скрыть незаконную прибыль от контрактов на импорт продуктов питания.
Власти Венесуэлы с американскими обвинениями не согласны: в минувшую субботу правительство страны опубликовало сообщение, в котором назвало арест Сааба "нарушением норм международного права, которое полностью соответствует агрессивным действиям против венесуэльского народа со стороны США". По официальной версии венесуэльских властей, в момент ареста бизнесмен находился в командировке с целью закупки лекарств для борьбы с пандемией коронавируса.
В то же время арест Сааба поддержал лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который в прошлом году провозгласил себя президентом страны. Во время онлайн-конференции в "зуме" он заявил, что арест предпринимателя показывает, что в венесуэльской власти нет неприкасаемых и что "справедливость приходит, хоть и с опозданием".
Сам предприниматель в 2017 году утверждал в интервью колумбийскому изданию El Tiempo, что ни в каких коррупционных схемах не участвовал: "Я открытая книга, все мои счета чисты и моя совесть чиста".
"Новая холодная война"
По данным Wall Street Journal, 48-летний предприниматель летел в Иран для участия в завершении сделки об обмене венесуэльского золота на иранскую нефть. Испаноязычные СМИ пишут, что Сааб мог быть в курсе многих подобных сделок со странами - партнерами Венесуэлы.
"Очевидно, что Сааб в курсе многих секретов Мадуро и его приспешников и что режим больше всего заинтересован в том, чтобы он молчал. Он знает не только о состояниях, построенных на разграблении страны, но также о соглашениях с Ираном, Турцией и Россией, то есть речь идет о геостратегических вопросах для США", - пишет колумбийское издание El Tiempo.
Испанская газета El Mundo и вовсе называет арест Сааба началом "новой холодной войны": с одной стороны США и их союзники будут требовать экстрадиции предпринимателя для продолжения давления на Венесуэлу, а с другой - Венесуэла, Россия и Куба будут добиваться освобождения Сааба, так как он многое сделал для сближения Москвы и Гаваны с высшими кругами власти в Каракасе.
Эксперт Центра для обеспечения свободного общества (SFS) Джозеф Умильде в интервью изданию PanAm также отмечает, что Россия, Китай и Иран крайне не заинтересованы в том, чтобы ключевой человек из команды Мадуро, много знающий о международных контактах Венесуэлы, был выдан США.
"Экономическое влияние США и политическое давление России будут на переднем плане переговоров по вопросу об освобождении Алекса Сааба", - уверен эксперт.
Российские власти ситуацию с арестом колумбийского предпринимателя пока никак не комментировали.
Что происходит в Венесуэле
В Венесуэле уже несколько лет продолжается затяжной политический и экономический кризис. После того, как председатель Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны в январе прошлого года, в стране образовалось двоевластие: часть государств признала законным лидером Гуайдо, а часть - действующего президента Николаса Мадуро.
С тех пор в стране периодически проводятся митинги как противников, так и сторонников Мадуро, которые нередко заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.
Ситуация осложняется и крайне тяжелым экономическим кризисом. Из-за обвала цен на нефть большая часть страны живет в бедности, а пандемия коронавируса нанесла дополнительный удар по и без того слабой системе здравоохранения.
Венесуэльские власти склонны обвинять в экономических проблемах власти США и действия оппозиции.
Накануне стало известно, что Верховный суд Венесуэлы принял решение сменить руководство двух крупнейших оппозиционных политических партий страны: "За справедливость" и "Демократическое действие". За день до этого Верховный суд учредил новый национальный избирательный совет для наблюдения за парламентскими выборами, которые должны состояться в этом году. Госдеп США заявил, что новый орган не способен создать условия для свободных и честных выборов и обвинил Мадуро в манипуляции конституцией страны.
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