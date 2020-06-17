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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США добиваются экстрадиции «теневого финансиста» Мадуро. Он мог знать о сделках Венесуэлы с Россией

20:24 17.06.2020 |

Мир

Власти Кабо-Верде арестовали по запросу Интерпола колумбийского предпринимателя Алекса Сааба. США требуют его экстрадиции по обвинениям в отмывании денег и называют одним из главных теневых финансовых помощников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Латиноамериканские СМИ пишут, что Сааб мог знать детали тайных сделок Каракаса с Москвой, Тегераном и Пекином.

Об аресте Сааба в пятницу сообщило министерство юстиции США, позднее информацию подтвердила и его адвокат Марта Домингес. Как сообщали СМИ, его частный самолет, следовавший из Каракаса в Тегеран, совершил посадку для дозаправки в Кабо-Верде.

По словам генпрокурора Кабо-Верде Жозе Ландима, теперь предприниматель может содержаться под стражей до 40 дней в ожидании выдачи в США. У Вашингтона нет договора об экстрадиции с бывшей португальской колонией, но Ландим подчеркнул, что конвенции ООН позволяют экстрадировать в США подозреваемых в коррупции и отмывании денег.

Источник издания Wall Street Journal называет колумбийца с ливанскими корнями Алекса Сааба одним из ключевых финансовых помощников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Все финансовые операции режима [Мадуро] могут просто рухнуть, если этот человек попадет в руки США", - утверждает собеседник WSJ.

Дома для бедняков и продуктовая программа

Федеральные прокуроры Майами обвиняют предпринимателя в мошеннической схеме, которую он организовал еще в 2011 году, когда президентом Венесуэлы был Уго Чавес, пишут американские СМИ. Тогда между Венесуэлой и Колумбией ненадолго восстановились дружеское отношения, и Саабу, работавшему в колумбийской строительной компании, было поручено импортировать из Колумбии и Эквадора стройматериалы для реализации грандиозного жилищного проекта в Венесуэле. На волне экономического роста и высоких цен на нефть правительство Чавеса планировало построить 2,6 миллиона домов для малообеспеченных венесуэльцев.

Однако американские следственные органы утверждают, что большая часть этих домов так и не была построена, а то, что все-таки было реализовано, прошло по завышенным ценам. Об этом же говорят и журналисты-расследователи венесуэльского портала Armando.Info - по их данным, в 2012-2013 годах Сааб получил от властей Венесуэлы около 159 млн долларов для закупки стройматериалов, а в итоге закупил товар на сумму лишь в 3 млн долларов. Сейчас доступ к этому сайту запрещен, авторы расследования были вынуждены покинуть Венесуэлу.

 Жилищная программа Gran Misión Vivienda была призвана дать новое жилье миллионам бедных венесуэльцев, однако многие из них все еще живут в заброшенных зданиях

Но главные обвинения со стороны США строятся вокруг другой крупной мошеннической схемы, в которой, предположительно, также участвовал Сааб. В 2016 году, когда президентом Венесуэлы был уже Николас Мадуро и экономическая ситуация в стране резко ухудшилась из-за обвала цен на нефть, в стране была введена система местных комитетов для обеспечения продовольствием (CLAP), целью которой была централизация импорта и распределения продуктов для бедных слоев населения.

Каждый зарегистрированный в этой программе венесуэлец мог получить базовый набор продуктов (рис, курицу, растительное масло), импортом которых занимались нанятые властями компании-подрядчики. Главой одной из таких компаний и был Алекс Сааб.

Министр финансов США Стивен Мнучин называл CLAP коррупционной схемой, которая "использует еду в качестве формы социального контроля". В июле 2019 года против связанных с программой компаний и чиновников были введены санкции, которые МИД Венесуэлы назвал "экономическим терроризмом правительства США против венесуэльского народа".

Тогда же министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Алекса Сааба и другого колумбийского предпринимателя - Альваро Энрике Пулидо Варгаса - в отмывании 350 млн долларов с помощью действующей в Венесуэле системы валютного контроля Cadivi. Система устанавливает несколько различных обменных курсов в зависимости от цели импорта, причем все они сильно отличаются от курсов валют на "черном рынке". В адрес Cadivi не раз звучали обвинения в том, что она позволяет нечистым на руку импортерам нелегально зарабатывать огромные суммы на разнице курсов.

 Власти США называли продовольственную программу CLAP коррупционной схемой, но Каракас утверждает, что она помогает людям нормально питаться в кризис

Американские следователи утверждают, что Сааб использовал сеть подставных компаний в таких странах, как Панама, Колумбия, Мексика, ОАЭ, Турция и Гонконг, чтобы скрыть незаконную прибыль от контрактов на импорт продуктов питания.

Власти Венесуэлы с американскими обвинениями не согласны: в минувшую субботу правительство страны опубликовало сообщение, в котором назвало арест Сааба "нарушением норм международного права, которое полностью соответствует агрессивным действиям против венесуэльского народа со стороны США". По официальной версии венесуэльских властей, в момент ареста бизнесмен находился в командировке с целью закупки лекарств для борьбы с пандемией коронавируса.

В то же время арест Сааба поддержал лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который в прошлом году провозгласил себя президентом страны. Во время онлайн-конференции в "зуме" он заявил, что арест предпринимателя показывает, что в венесуэльской власти нет неприкасаемых и что "справедливость приходит, хоть и с опозданием".

Сам предприниматель в 2017 году утверждал в интервью колумбийскому изданию El Tiempo, что ни в каких коррупционных схемах не участвовал: "Я открытая книга, все мои счета чисты и моя совесть чиста".

"Новая холодная война"

По данным Wall Street Journal, 48-летний предприниматель летел в Иран для участия в завершении сделки об обмене венесуэльского золота на иранскую нефть. Испаноязычные СМИ пишут, что Сааб мог быть в курсе многих подобных сделок со странами - партнерами Венесуэлы.

"Очевидно, что Сааб в курсе многих секретов Мадуро и его приспешников и что режим больше всего заинтересован в том, чтобы он молчал. Он знает не только о состояниях, построенных на разграблении страны, но также о соглашениях с Ираном, Турцией и Россией, то есть речь идет о геостратегических вопросах для США", - пишет колумбийское издание El Tiempo.

Испанская газета El Mundo и вовсе называет арест Сааба началом "новой холодной войны": с одной стороны США и их союзники будут требовать экстрадиции предпринимателя для продолжения давления на Венесуэлу, а с другой - Венесуэла, Россия и Куба будут добиваться освобождения Сааба, так как он многое сделал для сближения Москвы и Гаваны с высшими кругами власти в Каракасе.

Эксперт Центра для обеспечения свободного общества (SFS) Джозеф Умильде в интервью изданию PanAm также отмечает, что Россия, Китай и Иран крайне не заинтересованы в том, чтобы ключевой человек из команды Мадуро, много знающий о международных контактах Венесуэлы, был выдан США.

"Экономическое влияние США и политическое давление России будут на переднем плане переговоров по вопросу об освобождении Алекса Сааба", - уверен эксперт.

Российские власти ситуацию с арестом колумбийского предпринимателя пока никак не комментировали.

Что происходит в Венесуэле

В Венесуэле уже несколько лет продолжается затяжной политический и экономический кризис. После того, как председатель Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны в январе прошлого года, в стране образовалось двоевластие: часть государств признала законным лидером Гуайдо, а часть - действующего президента Николаса Мадуро.

С тех пор в стране периодически проводятся митинги как противников, так и сторонников Мадуро, которые нередко заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.

Ситуация осложняется и крайне тяжелым экономическим кризисом. Из-за обвала цен на нефть большая часть страны живет в бедности, а пандемия коронавируса нанесла дополнительный удар по и без того слабой системе здравоохранения.

Венесуэльские власти склонны обвинять в экономических проблемах власти США и действия оппозиции.

Накануне стало известно, что Верховный суд Венесуэлы принял решение сменить руководство двух крупнейших оппозиционных политических партий страны: "За справедливость" и "Демократическое действие". За день до этого Верховный суд учредил новый национальный избирательный совет для наблюдения за парламентскими выборами, которые должны состояться в этом году. Госдеп США заявил, что новый орган не способен создать условия для свободных и честных выборов и обвинил Мадуро в манипуляции конституцией страны.
 

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