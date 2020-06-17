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Парламент Венгрии отменил расширение полномочий правительства
10:58 17.06.2020 |
Парламент Венгрии во вторник, 16 июня, решил отменить действие расширенных полномочий, которыми было наделено правительство премьер-министра Виктора Орбана на время действия режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. За отмену проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты.
Расширенные полномочия перестанут действовать тогда, когда правительство Венгрии отменит режим ЧС, введенный в середине марта. РанееВиктор Орбан заявлял, режим будет снят до 20 июня.
Критика в адрес венгерского закона о расширении полномочий
Законопроект о расширенных полномочиях правительства парламент Венгрии одобрил 30 марта. В частности, документ разрешает применять " исключительные меры" в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации.
Совет Европы, Европарламент и управление Верховного комиссара ООН по правам человека и правозащитники раскритиковали законопроект, а венгерская оппозиция требовала установить предельные сроки действия расширенных полномочий правительства.
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