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КНДР возвращает войска в демилитаризованную зону
09:54 17.06.2020 |
Пхеньян вернет свои воинские подразделения в район города Кэсон и гор Кымгансан близ границы с Южной Кореей. КНДР возобновит "все виды регулярных военных учений" в приграничной области, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), распространенном в среду, 17 июня.
В демилитаризованную зону будут также возвращены посты по охране границы. Войска Северной Кореи были выведены из этого района после заключенного в 2018 году межкорейского соглашения о снижении напряженности на Корейском полуострове.
Сеул осудил действия Пхеньяна
В тот же день в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что не намерены терпеть "неразумных слов и действий Севера", осудив Ким Е Чжон - сестру главы КНДР Ким Чен Ына - за "грубую и бессмысленную" критику президента Южной Кореи.
В Минобороны Южной Кореи считают, что соглашение 2018 года следует сохранить, но обещают "сильные ответные меры" в случае военных провокаций со стороны КНДР.
Перед этим было обнародовано заявление Ким Е Чжон, в котором она отвергла предложение президента Мун Чжэ Ина направить в Северную Корею спецпосланников для переговоров о деэскалации, назвав это предложение "бестактным и зловещим".
КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне
Накануне, 16 июня, северокорейские власти взорвали промышленный комплекс, где располагался совместный офис связи Сеула и Пхеньяна. После этого вооруженные силы Южной Кореи были приведены в состояние повышенной готовности.
Еще днем ранее, 15 июня, Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами "акта возмездия" за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство КНДР. На прошлой неделе ЦТАК сообщило о том, что "все линии связи между двумя корейскими сторонами" прерваны в связи с этим инцидентом.
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