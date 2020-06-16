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Трамп подтвердил, что сократит количество солдат США в Германии
09:32 16.06.2020 |
Численность американских военных в ФРГ будет сокращена до 25 тысяч, заявил в понедельник, 15 июня, президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. По его словам, такое решение принимается, потому что Германия "не выполнила обязательств" по финансированию НАТО.
Размещение американских военных в Германии приносит США "огромные расходы", добавил Трамп, также обвинив Берлин в нечестном ведении торговых дел. "Мы пострадали в отношении торговли, и мы пострадали в отношении НАТО", - подчеркнул Трамп.
Он уточнил, что в настоящее время на территории ФРГ находятся около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество равняется примерно 35 тысячам, но может меняться в связи с проведением военных маневров.
В Германии знают о планируемом сокращении
Германия проинформирована о намерении американской стороны сократить количество своих военнослужащих, подтвердила посол ФРГ в США Эмили Хабер (Emily Haber). "Войска США находятся там не для того, чтобы защищать Германию. Они там для того, чтобы защищать трансатлантическую безопасность", - отметила она в ходе мероприятия организации "Совет по международным отношениям" (Council on Foreign Relations).
Неделей ранее, 7 июня, глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что "если дело дойдет до частичного вывода американских войск", Берлин примет его к сведению. "Мы ценим десятилетия сотрудничества с вооруженными силами США. Это в интересах наших двух стран", - добавил он.
Накануне, 6 июня, немецкие парламентарии критично высказались о возможном частичном выводе американских войск с территории Германии. "В Германии рады американским солдатам, их размещение у нас крайне важно для координации международного военного присутствия США", - заявил глава комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), подчеркнув, что не видит объективных причин для решения Вашингтона о сокращении военного присутствия.
О том, что Трамп решил существенно сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии, 5 июня впервые сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, к сентябрю ФРГ должны покинуть 9500 американских солдат и офицеров.
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