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Минфин США выступил против ужесточения карантина в случае второй волны эпидемии
23:20 12.06.2020 |
Повторное закрытие американской экономики для борьбы с распространением коронавируса является неприемлемым, поскольку может причинить американцам еще больше неприятностей.
Об этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил в эфире CNBC, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.
"Мы не можем снова закрыть экономику. Я полагаю, мы уже установили, что закрытие экономики влечет к еще большему ущербу", - сказал Мнучин.
Как отмечает издание, тем временем на Уолл-стрит все больше беспокоятся по поводу второй волны коронавируса в США. Так, в Техасе три дня подряд отмечено рекордное количество госпитализаций с Covid-19.
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