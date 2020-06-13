В Германии хотят исключить понятие расы из Основного закона

Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт поддержала призыв ряда политиков исключить понятие "раса" из конституции страны. У авторов Основного закона ФРГ, вступившего в силу в 1949 году, были основания включить в его текст эту категорию, отметила она в интервью медиагруппе Funke в пятницу, 12 июня. "Но я думаю, что сейчас мы живем в другое время и поэтому данное понятие следовало бы исключить из нашего Основного закона", - заявила Ламбрехт.

Одновременно министр юстиции подчеркнула, что после возможного исключения из текста немецкой конституции слова "раса" Германия должна по-прежнему быть привержена борьбе с расизмом. Она также указала, что для внесения поправок в Основной закон необходимо две трети голосов членов бундестага и бундесрата.

Меркель открыта для дискуссий

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) отметил, что федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) открыта для дебатов об исключении понятия расы из Основного закона. За минувшие дни по этой теме был высказан ряд "заставляющих задуматься аргументов", поэтому желательно начать широкую парламентскую и общественную дискуссию в этой связи, добавил Зайберт.

Между тем сопредседатели фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) и Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) призвали коллег из консервативного блока ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и Левой партии найти "широкий консенсус демократических фракций" по вопросу исключения понятия расы из Основного закона ФРГ.

Депутат бундестага из Сенегала считает требования обоснованными

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), уроженец Сенегала Карамба Диаби (Karamba Diaby) в интервью DW назвал обоснованными требования вычеркнуть из текста немецкой конституции слово "раса". "Мне кажется, что за последние два года обстановка радикально изменилась", - отметил он, указав, в частности, на "очень агрессивные" выступления в бундестаге.

Многие не могут себе представить, насколько важным будет это решение для пострадавших от расизма, заявил он и предложил заменить понятие расы словосочетанием "этническая принадлежность". В 2013 году Диаби стал одним из двух граждан Германии африканского происхождения, избранных в бундестаг. Он часто получает письменные угрозы, а в январе 2020 года неизвестные обстреляли его офис в Галле.

В статье 3 Основного закона ФРГ говорится: "Никто не может ущемляться или получать преимущество из-за его пола, его происхождения, его расы, его языка, его родины, его веры, его религиозных или политических мировоззрений".