Пхеньян испытывает «отчаяние» из-за состояния отношений с США

Пхеньян испытывает "отчаяние" в связи с нынешним состоянием отношений с США. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон. Его слова приводит в пятницу, 12 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сообщение распространено спустя ровно два года после исторического саммита американского президента Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына в Сингапуре.

По словам Ли Сон Гвона, на данном этапе во взаимодействии между Пхеньяном и Вашингтоном отмечается "быстро прогрессирующее ухудшение". Министр обвинил администрацию Соединенных Штатов в "дикой решимости" усилить напряженность в отношениях между двумя странами. На смену надеждам на "мир и процветание на Корейском полуострове" пришел "мрачный кошмар" в двусторонних отношениях, считает глава МИД Северной Кореи.

Хорошее взаимопонимание лидеров не означает возврата к диалогу

По итогам саммита Трампа и Кима 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь Пхеньян надеялся, что экономические санкции, наложенные на Северную Корею, будут отменены в кратчайшие сроки. Позднее глава Белого дома встречался с северокорейским лидером еще дважды, однако прогресса в договоренностях по ядерной и ракетной программам КНДР достичь не удалось. Первая двусторонняя встреча лидеров США и КНДР состоялась 30 июня 2019 года на демаркационной линии в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

В начале января 2020 года Трамп направил Ким Чен Ыну поздравления с днем рождения, однако в МИД КНДР в ответ заявили, что хорошие отношения лидеров США и Северной Кореи отнюдь не означают возврата к диалогу. Переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет, предупредили в Пхеньяне.