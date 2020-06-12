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В Международном уголовном суде назвали санкции Трампа «беспрецедентными»
07:51 12.06.2020 |
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в четверг, 11 июня, жестко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его указ, позволяющий вводить экономические санкции против членов МУС, расследующих военные преступления, к которым предположительно причастны американские солдаты и офицеры в Афганистане.
"Эти нападки представляют собой эскалацию и неприемлемую попытку вмешаться в верховенство закона и правовые процедуры суда", - уверены в МУС.
"Беспрецедентные" санкции "подрывают наши общие усилия по борьбе с безнаказанностью и обеспечению ответственности за массовые злодеяния", указали далее в пресс-службе международного органа уголовной юстиции.
Нападки на МУС - это "атака на интересы пострадавших в результате жестоких преступлений, для многих из которых суд - это последняя надежда на справедливость", резюмировали авторы заявления.
Блокировка активов и запрет на въезд в США
Согласно указу Трампа, находящиеся в юрисдикции США активы лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, будут блокированы. Таким лицам также запретят выделение денег. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда расследует предполагаемые военные преступления, совершенные в 2003-2014 годах в Афганистане. Он пытается выяснить, замешаны ли в них боевики движения "Талибан", афганские власти, солдаты США и американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ). В марте текущего года МУС дал добро на проведение расследования.
Госсекретарь Майкл Помпео уже тогда заявил о готовности США принять "любые необходимые меры", "чтобы защитить своих граждан от предательского, так называемого суда". Год назад американские власти уже ввели ограничения на въезд сотрудников МУС в США.
Вашингтон не признает Международный уголовный суд, созданный в 2002 году. Афганистан тоже отказывается сотрудничать с МУС, хотя является его членом.
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