Комитет Сената одобрил оборонный бюджет США на 2021 год

Комитет по делам вооруженных сил Сената Конгресса США в четверг, 11 июня, утвердил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начинается в Соединенных Штатах 1 октября. - Ред.). Параметры финансирования Европейской инициативы сдерживания (European Deterrence Initiative, EDI) обнародованы на сайте комитета. Документ поддержали 25 законодателей, против выступили двое.

Наполнение бюджета предполагается на уровне 740,5 млрд долларов (656,2 млрд евро).

Законодатели обратили внимание, что EDI позволяет лучше распределить финансовые инвестиции в оборону, одновременно повышая "готовность в Европе к сдерживанию российской агрессии на востоке, потока иностранных боевиков между Европой и "Исламским государством Ирака и Леванта", а также транснациональных угроз, исходящих из Северной Африки".

Стратегическая конкуренция с Китаем и РФ

Особый акцент Вашингтон при этом делает на поддержании своего военного потенциала в условиях стратегической конкуренции с Россией и Китаем.

Впереди - рассмотрение бюджета полным составом Сената.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп решил существенно - более чем на четверть сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии. Соответствующее распоряжение якобы уже подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Официального подтверждения американской администрации на этот счет пока не последовало.