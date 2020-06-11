Парламент Швейцарии разрешил «браки для всех»

Парламент Швейцарии разрешил однополым партнерам заключать брачные союзы, а лесбиянкам - зачинать детей из спермы доноров. На голосовании в Национальном совете в четверг, 11 июня, обе инициативы были одобрены 132 голосами, 53 депутата были против и еще 13 - воздержались. Инициатива о легализации однополых браков в Швейцарии была выдвинута Партией "зеленых" либералов семь лет тому назад.

Швейцария - одна из последних стран Западной Европы, разрешающая гей-браки. Вслед за Францией, однополые браки в 2017 году были легализованы в Германии и Австрии. В Италии для однополых пар пока существует лишь возможность оформления отношений в виде зарегистрированного партнерства. Это, однако, не дает партнерам равных с супругами прав в вопросах гражданства и усыновления детей.

Федерально-демократический союз Швейцарии объявил о намерении провести референдум, чтобы добиться отмены решения парламента о легализации однополых браков. В то же время наблюдатели сомневаются в том, что этой национально-консервативной партии удастся заручиться в обществе достаточно широкой поддержкой для проведения референдума.