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Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев
Еврокомиссия изложила критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующие рекомендации Еврокомиссии.
В Еврокомиссии заявили, что кроме эпидемической ситуации при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран следует учитывать принцип взаимности.
"Многие третьих стран также ввели ограничения на путешествия для прибывающих из ЕС. В целях равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд из ЕС... Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающих в Европейском Союзе, а также члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки, независимо от того, возвращаются они домой или нет", - говорится в рекомендациях.
Следует отметить, что Украина до сих пор не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с коронавирусом, поэтому должна изменить эти правила, чтобы получить взаимное открытие границ со стороны ЕС.
Как известно, открытие европейских границ начнется 1 июля, однако не все страны мира попадут в первую волну.
В Еврокомиссии заявили, что наличие и надежность данных из третьих стран имеет первостепенное значение и должны рассматриваться в качестве ключевых критериев для открытия границ.
В рекомендациях ЕК утверждается, что ограничения на поездки должны быть сняты в первую очередь с тех третьих стран, которые имеют сравнимую или лучшую эпидемическую ситуацию, чем в среднем по ЕС. Главными критериями в этом контексте будут: число новых случаев инфекции на 100 000 населения; тенденция к росту числа новых случаев; общая реакция страны на COVID-19 с учетом таких аспектов, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживание, лечение и отчетность.
Предварительным условием для открытия границ будет также способность обеспечить соблюдение мер сдерживания, таких как физическое дистанцирование, в течение всего путешествия, от места отправления до места назначения, в том числе во время любого возможного транзита через районы повышенного риска.
Еще один аспект, который будет учитываться при открытии границ ЕС - это возможность использования третьей страны для транзита путешественниками других стран, которые не соответствуют критериям.
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