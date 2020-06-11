Финансовые новости
- |
- 11.06.20
- |
- 18:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев
15:54 11.06.2020 |
ЕС начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля. Украина потенциально может войти в список стран, для которых снимут ограничения в первую очередь, если будет отвечать определенным критериям.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом объявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
"После снятия контроля на внутренних границах стран ЕС мы предлагаем открытый и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в Евросоюз, начиная с 1 июля", - заявила еврокомиссар.
С 1 июля ограничения снимут для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше. Соответствующий список должны будут согласовать страны-члены.
Украина потенциально может войти в список, если будет отвечать определенным критериям. Кроме эпидемической ситуации, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности.
Главными критериями будут количество заболеваний коронавирусом на 100 тысяч населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).
В числе первых в этот список попадут страны Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.
При этом, в случае изменения ситуации в определенной стране, ограничения могут возобновить. Также могут отказать во въезде отдельному путешественнику из страны, для которой ограничения сняты, если считается, что он "может представлять угрозу для общественного здоровья".
Для Украины решение еще не принято. Оно будет зависеть, в частности, от развития эпидемической ситуации.
Также Еврокомиссия призывает страны-члены снять пограничный контроль с понедельника, 15 июня. Это решение не является императивным: странам-членам рекомендуется открыть внутренние границы с 15 июня, или "так скоро, как это возможно".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конкуренты боевиков: Почему Грызлов объявил о срыве Минских договоренностей Украиной
|Ничтожное дело: Как Венедиктова и ГБР делают Порошенко приговором Зеленскому
|Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
|Казначеи заметили изменение торговой политики НБУ на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности
|Парламент Швейцарии разрешил «браки для всех»
|Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев
|ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев
|Рост рынков не пугает председателя ФРС США Пауэлла
|Новая промышленная революция: Британия отказывается от угля
Это интересно
|Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами
|Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»
|Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning
|Производители «умных» холодильников могут прекратить их поддержку всего через пару лет
|Гигантские «ноздри» 4 серии не появятся на других BMW
|В США склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google
|Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером