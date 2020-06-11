Финансовые новости
- |
- 11.06.20
- |
- 18:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рост рынков не пугает председателя ФРС США Пауэлла
14:11 11.06.2020 |
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не разделяет опасения относительно возможного появления "мыльных пузырей" на рынках активов при неблагоприятных перспективах экономики. Об этом он заявил в среду в ходе пресс-конференции, состоявшейся по итогам очередного заседания центрального банка.
Центральный банк и власти США предприняли агрессивные меры поддержки экономики и защиты финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, и некоторых наблюдателей особенно беспокоят масштабы роста акций.
Опасения вызывает динамика рынка в свете перспектив экономики. Согласно заявлению ФРС, представленному в среду, " пандемия коронавируса будет оказывать сильное давление на экономический рост, инфляцию, занятость в краткосрочной перспективе и несет значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе". Руководство центрального банка сохранило ключевые процентные ставки на почти нулевых уровнях. В ФРС прогнозируют, что экономике США в этом году будет нанесен сильный ущерб, на восстановление которого потребуется несколько лет.
Однако перспективы остаются неопределенными, и неясно, придется ли ФРС прилагать дополнительные усилия для поддержки экономики, а также потребуются ли дополнительные налогово-бюджетные меры стимулирования.
По словам Пауэлла, центральный банк прежде всего волнует работоспособность рынков. Финансовая система находится в хорошей форме, а принимая решения относительно мер денежно-кредитной политики, руководство ФРС фокусирует внимание на экономике.
"В центре внимания находятся ситуация в экономике и на рынке труда, а также инфляция", и эти факторы определяют решение ФРС, добавил он.
"Мы не стремимся достичь какого-либо определенного уровня цен на определенные активы. Нам необходимо, чтобы инвесторы учитывали в котировках риски, как того предполагает рынок", - заявил Пауэлл. По его словам, наблюдая за финансовым сектором, он убеждается, что даже в условиях неопределенности это и происходит.
Он объяснил, что переориентация денежно-кредитной политики для изменения ситуации на рынках была бы проблематичной.
"Мы никогда бы этого не сделали, но кто-то полагает возможным, что центральный банк может ограничить поддержку экономики из-за того, что цены на активы, по его мнению, слишком высоки. Нашей задачей является достижение максимальной занятости и ценовой стабильности, к ее выполнению мы и стремимся", - сказал Пауэлл.
Финансовая стабильность очень важна для ФРС, и, как полагает Пауэлл, для банковского сектора сейчас нет проблем с управлением рисками. "Банковская система намного лучше капитализирована, более сильна и осведомлена о рисках, лучше с ними справляется, намного более ликвидна", - добавил он.
Пауэлл также коснулся важной проблемы для центрального банка. Некоторые участники рынка и аналитики считают, что агрессивная денежно-кредитная политика, осуществляемая в период финансового кризиса 2008-09 года, а также меры, предпринятые в этом году, приносят больше пользы для рынков, чем для экономики в целом. Кто-то полагает, что действия центрального банка усугубили неравенство в доходах.
Многие годы руководство банка вынуждено отвечать на подобную критику, и выступление Пауэлла в среду не стало исключением.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конкуренты боевиков: Почему Грызлов объявил о срыве Минских договоренностей Украиной
|Ничтожное дело: Как Венедиктова и ГБР делают Порошенко приговором Зеленскому
|Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
|Казначеи заметили изменение торговой политики НБУ на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности
|Парламент Швейцарии разрешил «браки для всех»
|Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев
|ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев
|Рост рынков не пугает председателя ФРС США Пауэлла
|Новая промышленная революция: Британия отказывается от угля
Это интересно
|Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами
|Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»
|Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning
|Производители «умных» холодильников могут прекратить их поддержку всего через пару лет
|Гигантские «ноздри» 4 серии не появятся на других BMW
|В США склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google
|Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером