Рост рынков не пугает председателя ФРС США Пауэлла

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не разделяет опасения относительно возможного появления "мыльных пузырей" на рынках активов при неблагоприятных перспективах экономики. Об этом он заявил в среду в ходе пресс-конференции, состоявшейся по итогам очередного заседания центрального банка.

Центральный банк и власти США предприняли агрессивные меры поддержки экономики и защиты финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, и некоторых наблюдателей особенно беспокоят масштабы роста акций.

Опасения вызывает динамика рынка в свете перспектив экономики. Согласно заявлению ФРС, представленному в среду, " пандемия коронавируса будет оказывать сильное давление на экономический рост, инфляцию, занятость в краткосрочной перспективе и несет значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе". Руководство центрального банка сохранило ключевые процентные ставки на почти нулевых уровнях. В ФРС прогнозируют, что экономике США в этом году будет нанесен сильный ущерб, на восстановление которого потребуется несколько лет.

Однако перспективы остаются неопределенными, и неясно, придется ли ФРС прилагать дополнительные усилия для поддержки экономики, а также потребуются ли дополнительные налогово-бюджетные меры стимулирования.

По словам Пауэлла, центральный банк прежде всего волнует работоспособность рынков. Финансовая система находится в хорошей форме, а принимая решения относительно мер денежно-кредитной политики, руководство ФРС фокусирует внимание на экономике.

"В центре внимания находятся ситуация в экономике и на рынке труда, а также инфляция", и эти факторы определяют решение ФРС, добавил он.

"Мы не стремимся достичь какого-либо определенного уровня цен на определенные активы. Нам необходимо, чтобы инвесторы учитывали в котировках риски, как того предполагает рынок", - заявил Пауэлл. По его словам, наблюдая за финансовым сектором, он убеждается, что даже в условиях неопределенности это и происходит.

Он объяснил, что переориентация денежно-кредитной политики для изменения ситуации на рынках была бы проблематичной.

"Мы никогда бы этого не сделали, но кто-то полагает возможным, что центральный банк может ограничить поддержку экономики из-за того, что цены на активы, по его мнению, слишком высоки. Нашей задачей является достижение максимальной занятости и ценовой стабильности, к ее выполнению мы и стремимся", - сказал Пауэлл.

Финансовая стабильность очень важна для ФРС, и, как полагает Пауэлл, для банковского сектора сейчас нет проблем с управлением рисками. "Банковская система намного лучше капитализирована, более сильна и осведомлена о рисках, лучше с ними справляется, намного более ликвидна", - добавил он.

Пауэлл также коснулся важной проблемы для центрального банка. Некоторые участники рынка и аналитики считают, что агрессивная денежно-кредитная политика, осуществляемая в период финансового кризиса 2008-09 года, а также меры, предпринятые в этом году, приносят больше пользы для рынков, чем для экономики в целом. Кто-то полагает, что действия центрального банка усугубили неравенство в доходах.

Многие годы руководство банка вынуждено отвечать на подобную критику, и выступление Пауэлла в среду не стало исключением.