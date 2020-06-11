Страны ЕС, которые не входят в еврозону, не готовы к введению единой валюты - отчет

Швеция и Хорватия - ближе всего к возможному присоединению к еврозоне, поскольку соответствуют практически всем критериям.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии об экономической конвергенции 2020 года, сообщает "Европейская правда".

В отчете содержится оценка прогресса, достигнутого государствами-членами вне зоны евро в деле введения евровалюты. Отчет охватывает семь государств-членов, не входящих в зону евро, которые юридически придерживаются намерений перехода на евро: Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.

Отчет основывается на критериях конвергенции, которые иногда называют "Маастрихтскими критериями", изложенных в статье 140 (1) Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU).

Критерии конвергенции включают стабильность цен, здоровые государственные финансы, стабильность обменного курса и конвергенцию долгосрочных процентных ставок. Также рассматривается вопрос о совместимости национального законодательства с правилами Экономического и валютного союза.

В отчете делается вывод о том, что:

- Хорватия и Швеция отвечают критерию стабильности цен;

- Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Польша и Швеция отвечают критерию государственных финансов;

- Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Польша и Швеция отвечают критерию долгосрочной процентной ставки.

Ни одно из государств-членов не соответствует критерию обменного курса, поскольку ни одно из них не является членом Механизма обменного курса (ERM II): для присоединения к зоне евро нужно как минимум два года участия в механизме без серьезной напряженности.

"Хотя Хорватия и Швеция соответствуют всем критериям экономической конвергенции, они не соответствуют критерию обменного курса по вышеуказанной причине", - говорится в отчете.

В дополнение к оценке формальных условий для присоединения к зоне евро, в докладе отмечается, что национальное законодательство каждой страны, за исключением Хорватии, в полном объеме совместно с правилами Экономического и валютного союза.