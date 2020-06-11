Финансовые новости
- |
- 11.06.20
- |
- 10:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
08:16 11.06.2020 |
Компания TSMC недавно призналась, что рассчитывает на получение субсидий от американских властей на строительство и обслуживание будущего предприятия в Аризоне. Конгрессмены теперь выступают с предложением создать фонд объёмом не менее $25 млрд для стимулирования производства полупроводниковых изделий на территории США.
Американские законодатели предлагают направлять средства специального фонда на поддержку компаний, которые будут развивать контрактное производство полупроводниковой продукции в США. Помимо налоговых льгот, им будут предоставляться субсидии на строительство и покупку технологического оборудования. На эти нужды может быть направлено до $10 млрд, ещё не менее $12 млрд будет выделено на финансирование разработок и исследований. Вполне закономерно, что распределяться эти средства будут по согласованию с оборонным ведомством США, поскольку развитие данной отрасли входит в круг его интересов.
Полупроводниковая отрасль является пятым по величине экспортёром в США. В прошлом году она сообща потратила $40 млрд на разработки и исследования, одну пятую часть всей выручки. В отличие от Китая и некоторых других стран, власти США до сих пор ограничивали государственную поддержку разработок в этой сфере, и новая инициатива призвана изменить положение дел. На долю США сейчас приходится не более 12 % производственных мощностей по выпуску полупроводниковой продукции. Власти страны полны решимости увеличить эту долю за счёт целевых субсидий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Медведчук стал совладельцем телеканала «1+1» Коломойского
|Децентрализация по-будапештски: Зачем Киеву «венгерский» район в Закарпатье
|ГБР против Порошенко. Сколько еще продлится платный цирк
|Порошенко: Я готов был получить подозрение от генпрокурора, но она сбежала
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Республиканцы предлагают Конгрессу США ввести «самые жесткие в истории» санкции в отношении России
|Глобальный индекс: Россия - в десятке наименее миролюбивых стран
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не ожидает ее повышения до конца 2022 года
|Использование евро в мире стабилизировалось на исторически низком уровне - ЕЦБ
|В ЕС подтверждают, что Россия и Китай прибегают к дезинформационным кампаниям
Это интересно
|Производители «умных» холодильников могут прекратить их поддержку всего через пару лет
|Гигантские «ноздри» 4 серии не появятся на других BMW
|В США склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google
|Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером
|Toyota показала обновленный Hilux
|Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
|Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей