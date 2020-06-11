Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США

Компания TSMC недавно призналась, что рассчитывает на получение субсидий от американских властей на строительство и обслуживание будущего предприятия в Аризоне. Конгрессмены теперь выступают с предложением создать фонд объёмом не менее $25 млрд для стимулирования производства полупроводниковых изделий на территории США.

Американские законодатели предлагают направлять средства специального фонда на поддержку компаний, которые будут развивать контрактное производство полупроводниковой продукции в США. Помимо налоговых льгот, им будут предоставляться субсидии на строительство и покупку технологического оборудования. На эти нужды может быть направлено до $10 млрд, ещё не менее $12 млрд будет выделено на финансирование разработок и исследований. Вполне закономерно, что распределяться эти средства будут по согласованию с оборонным ведомством США, поскольку развитие данной отрасли входит в круг его интересов.

Полупроводниковая отрасль является пятым по величине экспортёром в США. В прошлом году она сообща потратила $40 млрд на разработки и исследования, одну пятую часть всей выручки. В отличие от Китая и некоторых других стран, власти США до сих пор ограничивали государственную поддержку разработок в этой сфере, и новая инициатива призвана изменить положение дел. На долю США сейчас приходится не более 12 % производственных мощностей по выпуску полупроводниковой продукции. Власти страны полны решимости увеличить эту долю за счёт целевых субсидий.