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Китай отказался от переговоров о разоружении с Россией и США
12:57 10.06.2020 |
Китай не планирует принимать участие в переговорах по ядерному разоружению с участием России и США. Об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передают китайские СМИ в среду, 10 июня. По ее словам, Китай неоднократно давал понять, что "не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах по контролю за вооружениями с участием России и США".
Пекин, отмечает Хуа Чуньин, подозревает, что, пытаясь втянуть Китай в переговоры, Белый дом "желает переложить ответственность на других" и отвлечь внимание от того факта, что США в последние годы вышли из целого ряда международных соглашений по контролю за вооружениями.
В последний раз Китай был упомянут в этой связи спецпредставителем США по контролю над вооружениями Маршалом Биллингсли 8 июня. "Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?" - написал он в Twitter.
Прокомментировал Биллингсли и отказ Китая от переговоров. "Достижение статуса великой державы требует поведения с ответственностью великой державы", - написал он в Twitter, призвав Китай отказаться от секретных ядерных проектов.
Позиция России
Россия в последнее время активно добивалась возобновления переговоров о разоружении. В то же время Москва предостерегала от больших ожиданий по поводу спасения договора СНВ-3 о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, особенно на фоне недавнего выхода США из договора по "открытому небу".
В мае президент РФ Владимир Путин созвал Совет безопасности, чтобы обсудить будущее обоих этих договоров. Он раскритиковал США за, как он заявил, отсутствие желания к ведению серьезных переговоров о продлении договора СНВ-3, срок действий которого истекает 5 февраля 2021 года.
Путин подчеркнул тогда, что данная тема имеет огромную важность не только для США и России, но и для всего мира. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в конце мая предупредил, что после президентских выборов в США в ноябре будет уже слишком поздно вести переговоры о продлении СНВ-3 и возникнет угроза неконтролируемой гонки ядерных вооружений.
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