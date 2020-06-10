Китайский закон о национальной безопасности Гонконга: что нужно знать

Парламент Китая, Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), 2878 голосами "за", одним "против" при шести воздержавшихся 28 мая формально одобрил план принятия нового закона о национальной безопасности Гонконга - специального административного района КНР. Разработать закон поручено Постоянному комитету ВСНП.

Официальное название документа - "Закон о создании правовой системы и правоприменительных механизмов в специальном административном районе (САР) Гонконг для защиты национальной безопасности". Другими словами, безопасность всего Китая должна быть защищена мерами и правовыми нормами, конкретно касающимися Гонконга.

По данной причине эти отдельные положения, как только они будут выработаны и приняты, будут включены в приложение к Основному закону Гонконга. Эксперты ожидают, что это произойдет в течение лета.

Что будет содержать новый закон о национальной безопасности Гонконга?

По сообщению китайского государственного информагентства "Синьхуа", принятие нового закона имеет следующие цели: "Эффективно предотвращать, прекращать и наказывать действия, угрожающие национальной безопасности". В их числе - "раскол страны, подрыв государственной власти, планирование и совершение террористических актов, а также другие действия, которые представляют серьезную угрозу национальной безопасности". Кроме того отмечается, что Китай "решительно выступает против любого вмешательства иностранных и внешних сил в дела САР Гонконг и примет соответствующие контрмеры".

Самые большие споры вызвал следующий момент: согласно решению ВСНП, "компетентные органы безопасности" материковой части Китая - "в случае необходимости" - должны иметь возможность создавать представительства в Гонконге, чтобы "в соответствии с законом выполнять свои обязательства по защите национальной безопасности".

Это является отходом от нынешней практики, согласно которой полиция из материковой части КНР не имеет полномочий в САР. Будет ли она после принятия нового закона ограничена в своих действиях законодательством Гонконга, критики нововведения сомневаются.

Почему КНР сейчас решила принять закон о нацбезопасности Гонконга?

Парламент Гонконга был обязан, согласно его конституции, самостоятельно принять закон о безопасности САР. Однако этого не произошло. В 2003 году соответствующая инициатива властей вывела на улицы полмиллиона гонконгцев, которые выступили против ослабления автономного статуса.

С точки зрения Пекина, существует "опасность", что на предстоящих в сентябре выборах в парламент Гонконга большинство получит продемократический блок, который заблокирует новую попытку администрации САР принять собственный закон о безопасности. Между тем Пекин хочет сохранить видимость автономии Гонконга и продолжает настаивать на том, чтобы тот принял свой "собственный" соответствующий закон. Однако он, в лучшем случае, мог бы только дополнить национальный закон и никак не конкурировать с ним.

Почему велики опасения по поводу применения нового закона?

Если житель Гонконга недоволен центральным правительством или местной администрацией и выходит на улицу мирно протестовать, то он на данный момент может быть уверен, что пользуется своим основополагающим правом на свободу выражения мнений и свободу демонстраций и что его не будут преследовать. Если будет принят новый закон о национальной безопасности Гонконга, то такое поведение может быть истолковано как действия, направленные на "подрыв государственной власти".

Вопрос в том, будет ли в таком случае судебный процесс честным и прозрачным. Слушания по подобным делам могут быть закрыты для общественности, так как речь идет о "национальной безопасности". Также есть опасения, что любой житель Гонконга, кто вышел на улицу в знак протеста против властей в Пекине или сделал негативные заявления о Коммунистической партии Китая, может подвергнуться уголовному преследованию.

Великобритания хочет облегчить приобретение ее гражданства примерно трем миллионам гонконгцев. Что за этим стоит?

Гонконгцы являются гражданами Китая, но у них есть паспорт САР Гонконг, который позволяет им без виз путешествовать по Европе, например в страны Шенгенского соглашения, в том числе в Германию. Владельцам китайских паспортов в таком случае нужна виза. На границе Гонконга и материкового Китая осуществляется паспортный и таможенный контроль.

В настоящее время около 350 тысяч жителей Гонконга имеют так называемый паспорт британского гражданина за границей (заморский паспорт), и еще 2,5 млн могут подать заявку на его получение. Статус британского гражданина за рубежом появился до возвращения Гонконга Китаю 1 июля 1997 года, когда Гонконг все еще оставался британской колонией. Этот статус касается только гонконгцев, родившихся до указанной даты.

Заморский паспорт позволяет безвизовое пребывание в Великобритании до шести месяцев, но без права работы. Теперь британский премьер-министр Борис Джонсон планирует разрешить владельцам этих паспортов годовое пребывание в Соединенном Королевстве и возможность работать, что открыло бы им путь к получению полноценного британского гражданства. Это могло бы стать привлекательной альтернативой для многих гонконгцев, которые чувствуют себя дома все менее комфортно из-за растущего влияния Пекина. Китай выступил резко против планов Джонсона, пригрозив принять ответные меры.