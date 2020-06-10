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Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП в 2020г на 5,2%
12:06 09.06.2020 |
Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, стали резким и масштабным шоком для мировой экономики, погрузив ее в глубокую рецессию, говорится в июньском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).
Согласно прогнозу ВБ, мировой ВВП сократится на 5,2% в 2020 году - максимальными темпами со времен Второй мировой войны. При этом снижение объема ВВП на душу населения, как ожидается, затронет наибольшую с 1870 года долю стран.
В январском GEP ВБ прогнозировал рост мировой экономики на 2,5% в текущем году, таким образом, в июне прогноз был ухудшен сразу на 7,7 процентного пункта (п.п.).
Экономическая активность в развитых странах в этом году, вероятно, сократится на 7% на фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы, отмечают в ВБ. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (EM и DE) объем ВВП в текущем году, как ожидается, уменьшится на 2,5%, причем падение будет первым как минимум за шестьдесят лет.
В январе ВБ прогнозировал рост ВВП развитых стран на 1,4%, EM и DE - на 4,1%.
Глобальный показатель дохода на душу населения, как ожидается, сократится на 3,6%, что ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность.
"Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер, а также государствам, серьезно зависящим от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования. И хотя масштабы потрясений в различных регионах разнятся, у всех EM и DE есть свои слабости, которые усугубляются внешними шоками. Более того, весьма вероятно, что перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи будут иметь долговременные негативные последствия для развития человеческого капитала", - говорится в обзоре.
"Это чрезвычайно отрезвляющий прогноз: весьма вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем, - отмечает вице-президент группы Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу. - Наша задача номер один - преодолеть глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и экономике. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы для как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы".
Базовый прогноз ВБ составлен исходя из предположений о том, что спад пандемии будет достаточным для отмены ограничительных мер в странах с развитой экономикой к середине текущего года, а в EM и DE - немного позже, что неблагоприятные глобальные последствия сгладятся во втором полугодии, а сбои на финансовых рынках не будут продолжительными.
В этих условиях мировой ВВП увеличится на 4,2% в 2021 году, рост в странах с развитой экономикой составит 3,9%, а в EM и DE - 4,6%, ожидают в ВБ.
Эксперты организации отмечают, однако, что этот прогноз сопровождается "крайней неопределенностью" с учетом наличия понижательных рисков, в том числе риска затягивания пандемии, возникновения финансовых проблем, а также ухудшения ситуации в мировой торговле.
"Если события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать падение на 8%, а затем, в 2021 году, - вялый восстановительный рост, немногим более чем на 1%, при сокращении ВВП государств EM и DE почти на 5% в текущем году", - говорится в обзоре.
Экономика США, согласно прогнозу ВБ, снизится на 6,1% в текущем году (январский прогноз - рост на 1,8%) на фоне ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса. ВВП еврозоны, как ожидается, упадет на 9,1% (январский прогноз - рост на 1%).
Экономику России, по оценкам ВБ, в 2020 году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. В январе ВБ прогнозировал рост российского ВВП на 1,6%, таким образом, июньское снижение прогноза составило 7,2 п.п.
"Рецессия, вызванная пандемией COVID-19, во многих отношениях уникальна, - отмечает директор департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе. - По всей вероятности, рецессия в развитых странах станет самой глубокой со времен Второй мировой войны, а в странах с формирующимся рынком и emerging markets будет зафиксирована впервые как минимум за шестьдесят лет".
"Нынешние события уже вызвали беспрецедентный по стремительности и резкости пересмотр прогнозов для мировой экономики в сторону понижения. Исходя из прошлого опыта, мы не исключаем дальнейшего ухудшения прогнозов, и это означает, что мировым регуляторам нужно быть готовыми к принятию дополнительных мер для поддержки экономической активности", - говорит Косе.
Прогноз изменения ВВП, мировой торговли и цены нефти (в процентах):
|Страна/регион
|2019г
|2020г
|изм., п.п.
|2021г
|изм., п.п.
|Мировая экономика
|2,4
|-5,2
|-7,7
|4,2
|1,6
|Развитые экономики:
|1,6
|-7,0
|-8,4
|3,9
|2,4
|США
|2,3
|-6,1
|-7,9
|4,0
|2,3
|еврозона
|1,2
|-9,1
|-10,1
|4,5
|3,2
|Япония
|0,7
|-6,1
|-6,8
|2,5
|1,9
|EM и DE:
|3,5
|-2,5
|-6,6
|4,6
|0,3
|Китай
|6,1
|1,0
|-4,9
|6,9
|1,1
|Россия
|1,3
|-6,0
|-7,6
|2,7
|0,9
|Турция
|0,9
|-3,8
|-6,8
|5,0
|1,0
|Бразилия
|1,1
|-8,0
|-10,0
|2,2
|-0,3
|ЮАР
|0,2
|-7,1
|-8,0
|2,9
|1,6
|Объем мировой торговли
|0,8
|-13,4
|-15,3
|5,3
|2,8
|Изм. цены нефти
|-10,2
|-47,9
|-42,5
|18,8
|16,9
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