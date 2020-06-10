Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП в 2020г на 5,2%

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП в 2020г на 5,2%

12:06 09.06.2020 |

Мир

 

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, стали резким и масштабным шоком для мировой экономики, погрузив ее в глубокую рецессию, говорится в июньском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

Согласно прогнозу ВБ, мировой ВВП сократится на 5,2% в 2020 году - максимальными темпами со времен Второй мировой войны. При этом снижение объема ВВП на душу населения, как ожидается, затронет наибольшую с 1870 года долю стран.

В январском GEP ВБ прогнозировал рост мировой экономики на 2,5% в текущем году, таким образом, в июне прогноз был ухудшен сразу на 7,7 процентного пункта (п.п.).

Экономическая активность в развитых странах в этом году, вероятно, сократится на 7% на фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы, отмечают в ВБ. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (EM и DE) объем ВВП в текущем году, как ожидается, уменьшится на 2,5%, причем падение будет первым как минимум за шестьдесят лет.

В январе ВБ прогнозировал рост ВВП развитых стран на 1,4%, EM и DE - на 4,1%.

Глобальный показатель дохода на душу населения, как ожидается, сократится на 3,6%, что ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность.

"Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер, а также государствам, серьезно зависящим от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования. И хотя масштабы потрясений в различных регионах разнятся, у всех EM и DE есть свои слабости, которые усугубляются внешними шоками. Более того, весьма вероятно, что перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи будут иметь долговременные негативные последствия для развития человеческого капитала", - говорится в обзоре.

"Это чрезвычайно отрезвляющий прогноз: весьма вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем, - отмечает вице-президент группы Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу. - Наша задача номер один - преодолеть глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и экономике. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы для как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы".

Базовый прогноз ВБ составлен исходя из предположений о том, что спад пандемии будет достаточным для отмены ограничительных мер в странах с развитой экономикой к середине текущего года, а в EM и DE - немного позже, что неблагоприятные глобальные последствия сгладятся во втором полугодии, а сбои на финансовых рынках не будут продолжительными.

В этих условиях мировой ВВП увеличится на 4,2% в 2021 году, рост в странах с развитой экономикой составит 3,9%, а в EM и DE - 4,6%, ожидают в ВБ.

Эксперты организации отмечают, однако, что этот прогноз сопровождается "крайней неопределенностью" с учетом наличия понижательных рисков, в том числе риска затягивания пандемии, возникновения финансовых проблем, а также ухудшения ситуации в мировой торговле.

"Если события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать падение на 8%, а затем, в 2021 году, - вялый восстановительный рост, немногим более чем на 1%, при сокращении ВВП государств EM и DE почти на 5% в текущем году", - говорится в обзоре.

Экономика США, согласно прогнозу ВБ, снизится на 6,1% в текущем году (январский прогноз - рост на 1,8%) на фоне ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса. ВВП еврозоны, как ожидается, упадет на 9,1% (январский прогноз - рост на 1%).

Экономику России, по оценкам ВБ, в 2020 году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. В январе ВБ прогнозировал рост российского ВВП на 1,6%, таким образом, июньское снижение прогноза составило 7,2 п.п.

"Рецессия, вызванная пандемией COVID-19, во многих отношениях уникальна, - отмечает директор департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе. - По всей вероятности, рецессия в развитых странах станет самой глубокой со времен Второй мировой войны, а в странах с формирующимся рынком и emerging markets будет зафиксирована впервые как минимум за шестьдесят лет".

"Нынешние события уже вызвали беспрецедентный по стремительности и резкости пересмотр прогнозов для мировой экономики в сторону понижения. Исходя из прошлого опыта, мы не исключаем дальнейшего ухудшения прогнозов, и это означает, что мировым регуляторам нужно быть готовыми к принятию дополнительных мер для поддержки экономической активности", - говорит Косе.


Прогноз изменения ВВП, мировой торговли и цены нефти (в процентах):

Страна/регион 2019г 2020г изм., п.п. 2021г изм., п.п.
Мировая экономика 2,4 -5,2 -7,7 4,2 1,6
Развитые экономики: 1,6 -7,0 -8,4 3,9 2,4
США 2,3 -6,1 -7,9 4,0 2,3
еврозона 1,2 -9,1 -10,1 4,5 3,2
Япония 0,7 -6,1 -6,8 2,5 1,9
EM и DE: 3,5 -2,5 -6,6 4,6 0,3
Китай 6,1 1,0 -4,9 6,9 1,1
Россия 1,3 -6,0 -7,6 2,7 0,9
Турция 0,9 -3,8 -6,8 5,0 1,0
Бразилия 1,1 -8,0 -10,0 2,2 -0,3
ЮАР 0,2 -7,1 -8,0 2,9 1,6
Объем мировой торговли 0,8 -13,4 -15,3 5,3 2,8
Изм. цены нефти-10,2-47,9-42,518,816,9
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

09.06 Доллар 9 июня дорожал в ожидании вливаний гривни. Завтра прогнозируют новый рост курса

09.06 Минфин Украины накануне решения НБУ по учетной ставке смог существенно снизить ставки по ОВГЗ

09.06 Нацбанк начал продавать сувенирные банкноты номиналом 1000 гривен из чистого серебра

09.06 Депозитные ставки для физлиц 09.06.20

09.06 Суд снял арест с недвижимости Коломойского в деле по долгу перед «Приватбанком»

09.06 Денежная масса в Украине в мае возросла на 2,2%

09.06 Майнеры снова начали продавать заработанные ранее биткоины для покрытия расходов

09.06 Объем торгов биткоин-опционами в мае достиг рекордных $3 млрд

09.06 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 09.06.20

09.06 Евро 9 июня дешевеет к доллару на слабой статистике из Германии

09.06 Биржи АТР 9 июня закрылись в основном ростом на оптимизме вокруг перспектив мировой экономики

09.06 Справочный курс гривны 9 июня вырос на 3,78 коп до 26,6404 грн/$1

09.06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.06.20

09.06 Остаток средств на корсчетах банков 09.06.20

09.06 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.06.20

• дальше…

09.06 Первое защищенное название украинских ягод в ЕС появится до конца июля, – Минэкономики

09.06 Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины в 2020 г. на 3,5% и рост на 3% в 2021 г.

09.06 Минфин Украины накануне решения НБУ по учетной ставке смог существенно снизить ставки по ОВГЗ

09.06 Денежная масса в Украине в мае возросла на 2,2%

09.06 Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3%, в годовом измерении – до 1,7% – Госстат

09.06 Капинвестиции в Украине упали в І кв-2020 на 35,5% - Госстат

09.06 Нефтяное ралли близится к завершению - Goldman Sachs

09.06 Запрет перевозить сельхозтехнику создаст проблемы при сборе урожая – УЗА

09.06 Нефть дешевеет 9 июня на 2-2,5% на укреплении доллара и опасениях за переизбыток предложения

09.06 За выходные (5-9 июня) автогаз на АЗС подорожал на 10 коп

• дальше…

09.06 Меркель и Путин обсудили конфликты в Украине, Ливии и Сирии

09.06 Китайский закон о национальной безопасности Гонконга: что нужно знать

09.06 Лишнее звено. Почему у Путина не выйдет сделать из Совбеза ООН «клуб пятерых»

09.06 В Беларуси граждан оградят от «вредной» информации

09.06 Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП в 2020г на 5,2%

09.06 Иранские танкеры и компании, транспортирующие энергоресурсы, попали под санкции США

09.06 Варшава надеется на перебазирование войск США из Германии в Польшу

09.06 США хотят более чем на четверть сократить число своих военных в Германии

09.06 Польша повысила цены на транзит российского газа с 2021 года

09.06 МАГАТЭ: Иран накопил обогащенный уран в 8 раз больше допустимого

09.06 КНДР обрубила связь с Южной Кореей

09.06 Генсек НАТО назвал РФ первой среди вызовов для Альянса на ближайшее десятилетие

09.06 Трагедия МН17: в Нидерландах начался второй блок слушаний

05.06 В Шенгене планируют открыть все внутренние границы до конца июня

05.06 Рука Москвы в белорусских выборах. Газпромовский банкир бросает вызов Александру Лукашенко

• дальше…

09.06 Минздрав ослабил требования к работе рынков

04.06 «Стена» на российско-украинской границе построена на 40% – пограничники

04.06 Системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав

03.06 Шмыгаль назвал дату возобновления внутреннего авиасообщения и полноценной работы ресторанов

03.06 В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда

03.06 В мае средняя цена квартир на вторичном рынке недвижимости Киева отмечена на уровне 1402 долл. США/кв. м

03.06 Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в мае 2020 года составили 28414 грн/кв.м

01.06 Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать

01.06 Минюст планирует расширить проект государственно-частного партнерства, привлекая к нему еще и закрытые тюрьмы

29.05 С понедельника в киевском метро могут быть ограничения на вход для соблюдения дистанции

28.05 «Письма счастья» водителям начнут приходить в июне. В МВД разъяснили детали

28.05 Номер налогоплательщика можно получить в 14 лет вместе с ID-картой

27.05 Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы

27.05 В июне у украинцев будет два выходных дня в понедельник

27.05 «Укрзализныця» открыла продажу билетов по Украине

• дальше…

09.06 Казанский и Гармаш в ТКГ: Почему троллинг – это наибольшее, на что мы можем надеяться

09.06 «Белые списки» Ткаченко. Когда «Квартал 95» поедет на гастроли в Москву

09.06 Первая леди в законе. Заставит ли Зеленский украинцев уважать свою жену

09.06 Зеленский хотел сам заразиться коронавирусом, показав своим примером, как это, но от этой идеи отказались

09.06 Зеленский решил назначить Демченко в СНБО и комитет по разведке — источники в ОП

09.06 Кадровый голод, или Какая разница. Почему на властные кресла нет желающих

09.06 Топ-5 хитрых технологий. Как «слуги народа» готовят себе победу на местных выборах

09.06 Генсек НАТО назвал РФ первой среди вызовов для Альянса на ближайшее десятилетие

09.06 Трагедия МН17: в Нидерландах начался второй блок слушаний

05.06 Польза от старого мусора. Как Садовый подсказал Зеленскому удар по Порошенко

05.06 Партия «Слуга народа» не повторит успех прошлогодних кампаний на местных выборах в октябре 2020 - эксперт

05.06 Схемы: В налоговой полгода молчат о фиктивных чеках в киосках “слуги” Холодова

05.06 Виталий Портников: Как можно забыть о лжи?

05.06 Между европейскими ценностями и «русским миром»: Что скрывается за назначением новых министров культуры и образования

05.06 И без того недюжинные способности приписывать себе чужие заслуги Зеленский творчески развивает

• дальше…

09.06 Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning

09.06 Производители «умных» холодильников могут прекратить их поддержку всего через пару лет

09.06 Гигантские «ноздри» 4 серии не появятся на других BMW

09.06 В США склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google

05.06 Toyota показала обновленный Hilux

05.06 Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

05.06 Самоходные автомобили способны предотвратить лишь треть аварий

04.06 Microsoft Edge теперь будет распространяться автоматически

04.06 Преступники перехватили контроль над одним из доменов биржи Coincheck

04.06 Android 11 затруднит установку приложений из неизвестных источников

04.06 Лидеру Samsung снова грозит тюрьма

04.06 Hyundai Santa Fe получил новый дизайн

03.06 Представлена BMW 4 серии с огромными «ноздрями»

03.06 Простое, но очень полезное новшество Google Chrome. Браузер превратится в бесплатный редактор PDF

03.06 В Швеции и Израиле строят дороги с беспроводной зарядкой электромобилей

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно