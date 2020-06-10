Финансовые новости
- |
- 10.06.20
- |
- 04:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США хотят более чем на четверть сократить число своих военных в Германии
10:56 09.06.2020 |
Президент США Дональд Трамп решил существенно - более чем на четверть сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии. Соответствующее распоряжение подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщила в пятницу, 5 июня, газета The Wall Street Journal.
По данным издания, к сентябрю ФРГ должны покинуть 9500 американских солдат и офицеров. При этом максимальное число военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в ФРГ, должно быть ограничено 25 тысячами. В настоящий момент в Германии размещено 34500 американских военных.
Трамп неоднократно критиковал Германию за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону, напоминает The Wall Street Journal. В августе 2019 года тогдашний посол США в ФРГ Ричард Гренелл грозил частичным выводом американских войск из ФРГ, если правительство в Берлине не увеличит средства, выделяемые на оборону.
В Белом доме и Пентагоне пока отказались официально подтвердить или опровергнуть эту информацию. В свою очередь представитель правительства ФРГ тоже не стал комментировать сообщение о сокращении американского контингента.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар 9 июня дорожал в ожидании вливаний гривни. Завтра прогнозируют новый рост курса
ТОП-НОВОСТИ
|Казанский и Гармаш в ТКГ: Почему троллинг – это наибольшее, на что мы можем надеяться
|«Белые списки» Ткаченко. Когда «Квартал 95» поедет на гастроли в Москву
|Первая леди в законе. Заставит ли Зеленский украинцев уважать свою жену
|Зеленский хотел сам заразиться коронавирусом, показав своим примером, как это, но от этой идеи отказались
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Меркель и Путин обсудили конфликты в Украине, Ливии и Сирии
|Китайский закон о национальной безопасности Гонконга: что нужно знать
|Лишнее звено. Почему у Путина не выйдет сделать из Совбеза ООН «клуб пятерых»
|В Беларуси граждан оградят от «вредной» информации
|Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП в 2020г на 5,2%
|Иранские танкеры и компании, транспортирующие энергоресурсы, попали под санкции США
Это интересно
|Самоходные автомобили способны предотвратить лишь треть аварий
|Microsoft Edge теперь будет распространяться автоматически
|Преступники перехватили контроль над одним из доменов биржи Coincheck
|Android 11 затруднит установку приложений из неизвестных источников
|Лидеру Samsung снова грозит тюрьма
|Hyundai Santa Fe получил новый дизайн
|Представлена BMW 4 серии с огромными «ноздрями»