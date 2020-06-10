МАГАТЭ: Иран накопил обогащенный уран в 8 раз больше допустимого

Иранский завод по обогащению урана в Натанзе

Запасы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимит, установленный для этой страны в рамках ядерной сделки 2015 года, говорится в докладе, опубликованном Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу, 5 июня. К 20 мая запасы обогащенного урана в Иране составляли 1571,6 кг, в то время как разрешенный объем ограничен 202,8 кг.

В то же время власти в Тегеране по-прежнему не пускают международных инспекторов на два объекта. Как отмечают в МАГАТЭ, это повод "для серьезной обеспокоенности". Инспекторы безуспешно добиваются проведения проверки уже четыре месяца. В агентстве хотят проверить, не находятся ли на этих объектах незаявленные ядерные материалы, а также не проводилась ли там незадекларированная деятельность, имеющая отношение к ядерной активности.

Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и стали ужесточать санкции против Тегерана. Другие участники СВПД, в том числе Германия, Франция и Великобритания, выступали за его сохранение.