В Шенгене планируют открыть все внутренние границы до конца июня

Страны Шенгена планируют снять действующие запреты на пересечение внутренних границ до конца текущего месяца.

Об этом рассказали представители Совета ЕС и Еврокомиссии на совместной пресс-конференции в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Соглашение об открытии внутренних шенгенских границ стало итогом заседания Совета ЕС по внутренним делам, которое состоялось в пятницу в видеорежиме. "Подавляющее большинство государств откроют свои границы 15 июня или раньше. Открытие границ между другими ожидается не позднее конца июня", - сообщила Терезия Грас, госсекретарь МВД Хорватии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Еврокомиссар Илва Йоханссон, ответственная за внутренние дела, подтвердила, что Брюссель ожидает открытия внутренних границ Шенгена до конца месяца - однако это решение не является юридически обязывающим. "В конце концов это (открытие границ) будет решением каждого государства-члена, но сейчас мы видим очень широкую поддержку такого подхода", - заявила она.

Стоит отметить, что к открытию внутренних границ в Шенгене привязано также открытие внешней границы для граждан Украины и других иностранцев. Поэтому министры согласились, что ЕС продлит запрет на въезд иностранцев, в том числе украинцев. "Была сильная поддержка того, чтобы сначала мы открыли внутренние границы, а затем внешние", - пояснила комиссар Йоханссон.

Также остается не до конца понятным, будут особые меры или требования для жителей отдельных стран, как то Италии или Швеции, при въезде в другие государства Шенгена, вроде обязательного карантина или COVID-тестирования.

Терезия Грас только подчеркнула, что решающим будет не подданство путешественника, а место его проживания.