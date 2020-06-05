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В Шенгене планируют открыть все внутренние границы до конца июня
17:23 05.06.2020 |
Страны Шенгена планируют снять действующие запреты на пересечение внутренних границ до конца текущего месяца.
Об этом рассказали представители Совета ЕС и Еврокомиссии на совместной пресс-конференции в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Соглашение об открытии внутренних шенгенских границ стало итогом заседания Совета ЕС по внутренним делам, которое состоялось в пятницу в видеорежиме. "Подавляющее большинство государств откроют свои границы 15 июня или раньше. Открытие границ между другими ожидается не позднее конца июня", - сообщила Терезия Грас, госсекретарь МВД Хорватии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.
Еврокомиссар Илва Йоханссон, ответственная за внутренние дела, подтвердила, что Брюссель ожидает открытия внутренних границ Шенгена до конца месяца - однако это решение не является юридически обязывающим. "В конце концов это (открытие границ) будет решением каждого государства-члена, но сейчас мы видим очень широкую поддержку такого подхода", - заявила она.
Стоит отметить, что к открытию внутренних границ в Шенгене привязано также открытие внешней границы для граждан Украины и других иностранцев. Поэтому министры согласились, что ЕС продлит запрет на въезд иностранцев, в том числе украинцев. "Была сильная поддержка того, чтобы сначала мы открыли внутренние границы, а затем внешние", - пояснила комиссар Йоханссон.
Также остается не до конца понятным, будут особые меры или требования для жителей отдельных стран, как то Италии или Швеции, при въезде в другие государства Шенгена, вроде обязательного карантина или COVID-тестирования.
Терезия Грас только подчеркнула, что решающим будет не подданство путешественника, а место его проживания.
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