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Лондон и Брюссель говорят, что прогресс в переговорах о ЗСТ практически отсутствует
16:23 05.06.2020 |
Европейский Союз заявил в пятницу, что не было достигнуто никакого существенного прогресса в переговорах с Соединенным Королевством о заключении соглашения о свободной торговле после Brexit.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"На этой неделе не было никаких значительных сфер, где речь шла бы о прогрессе... Мы не можем продолжать так вечно", - заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, отметив, что обе стороны должны согласовать сделку до 31 октября.
По его словам, для достижения соглашения переговоры должны активизироваться.
Британия выступила с аналогичным заявлением.
"Прогресс остается ограниченным, но наши переговоры прошли в позитивном тоне. Переговоры будут продолжаться, и мы по-прежнему преданы успешному результату", - сказал главный переговорщик Британии Дэвид Фрост.
"Если мы хотим добиться прогресса, то ясно, что мы должны активизировать и ускорить нашу работу", - добавил он.
Как сообщалось, глава Банка Англии Эндрю Бейли призвал крупнейших кредиторов Великобритании активизировать подготовку к "Brexit без торгового соглашения" на фоне растущих признаков того, что переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик.
Британия вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком. Лондон против продолжения переходного периода.
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