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Чехия высылает двух дипломатов РФ после скандала с угрозами отравления
16:03 05.06.2020 |
Правительство Чехии решило, что два дипломата посольства РФ в Праге, причастные к скандалу с угрозой отравления чешских политиков, будут высланы из страны.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ряд чешских СМИ, среди которых Novinky.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что двое дипломатов посольства России, фигурировавших в скандале с угрозами отравления чешских политиков, будут высланы из страны.
"Данные Службы секретной информации (BIS) четко указывают, что вся история возникла в результате внутренней борьбы в посольстве России в Праге, и один из дипломатов прислал BIS информацию о якобы запланированной атаке на чешских политиков", - заявил Андрей Бабиш.
Министр иностранных дел Томаш Петршичек отметил, что его ведомство пыталось решить эту ситуацию "негласно и дипломатично", но это оказалось невозможным.
"Подход Российской Федерации не оставляет нам иного выбора, кроме как выслать этих дипломатов", - заявил он.
Напомним, после демонтажа памятника маршала Конева в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: русский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в котором был мощный токсин рицин.
Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинениям.
Поэтому мэру Праги и его двум коллегам предоставили охрану, а затем российское посольство обратилось к Чехии с просьбой предоставить охрану дипломату, чье имя фигурирует в скандале.
Месяц назад вице-премьер Чехии Карел Гавличек говорил, что считает нецелесообразным выдворять российских дипломатов в ответ на появление информации о приезде в Прагу российского агента с ядом.
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