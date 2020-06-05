В Сингапуре планируют внедрить носимые устройства для отслеживания контактов

Всех жителей Сингапура - 5,7 млн человек - планируется снабдить носимыми устройствами, которые будут идентифицировать людей, контактировавших с носителями коронавируса. Это может оказаться одним из самых всеобъемлющих проектов по отслеживанию контактов.

Небольшое устройство, которое можно носить на шнурке или в сумочке, сменит работающую со сбоями систему на базе смартфонов и Bluetooth.

Город-государство с высокой плотностью населения оказался одним из лидеров по заболеваемости COVID-19 в Азии. Он надеется найти способ ослабить ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, и перезапустить свою экономику.

«Мы разрабатываем и скоро выпустим портативное носимое устройство, которое... не будет зависеть от наличия смартфона», - сказал министр Вивиан Балакришнан (Vivian Balakrishnan), отвечающий за описанную инициативу.

Пока неясно, будет ли ношение устройства обязательным.

Упомянутое выше приложение для смартфонов TraceTogether было загружено примерно 1,5 млн пользователей, но оно работает ненадежно, особенно на устройствах Apple, где операционная система приостанавливает сканирование Bluetooth, когда приложение работает в фоновом режиме.

«Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с Apple как на техническом, так и на политическом уровне, но пока не смогли найти удовлетворительного решения», - сказал Балакришнан.