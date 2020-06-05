Еврокомиссия призывает открыть границы в ЕС до конца июня

Европейская комиссия считает, что все страны-члены ЕС должны отменить свои пограничные ограничения к концу этого месяца.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда мы должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки", - сказала Йоханссон, добавив, что "хорошей датой должен стать конец июня".

Еврокомиссар сказала, что ситуация с вирусом "быстро улучшается" и она рада видеть, что члены ЕС уже ослабляют пограничный контроль.

По всей Европе страны постепенно отменяют свои внутренние ограничения, и некоторые из них начали открывать границы в последние дни. Италия сделала это в начале этой недели, но большинства стран планируют открытие в середине июня, включая Францию, Бельгию, Германию, Грецию, Австрию, Нидерланды и Чехию.

Напомним, министры внутренних дел стран ЕС 5 июня проведет видеоконференцию, на которой будет обсуждаться вопрос постепенной отмены внутреннего пограничного контроля и передвижения граждан третьих стран.

Как известно, полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего его заменят "пострановыми" ограничениями.