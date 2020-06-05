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Еврокомиссия призывает открыть границы в ЕС до конца июня
08:47 05.06.2020 |
Европейская комиссия считает, что все страны-члены ЕС должны отменить свои пограничные ограничения к концу этого месяца.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
"Мы очень близко подошли к ситуации, когда мы должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки", - сказала Йоханссон, добавив, что "хорошей датой должен стать конец июня".
Еврокомиссар сказала, что ситуация с вирусом "быстро улучшается" и она рада видеть, что члены ЕС уже ослабляют пограничный контроль.
По всей Европе страны постепенно отменяют свои внутренние ограничения, и некоторые из них начали открывать границы в последние дни. Италия сделала это в начале этой недели, но большинства стран планируют открытие в середине июня, включая Францию, Бельгию, Германию, Грецию, Австрию, Нидерланды и Чехию.
Напомним, министры внутренних дел стран ЕС 5 июня проведет видеоконференцию, на которой будет обсуждаться вопрос постепенной отмены внутреннего пограничного контроля и передвижения граждан третьих стран.
Как известно, полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего его заменят "пострановыми" ограничениями.
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