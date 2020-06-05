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Covid-19 пока играет на стороне Байдена и против Трампа - эксперт
17:32 04.06.2020 |
По мнению эксперта по международным отношениям Украинского института политики Даниила Богатырева, предстоящие выборы в США обещают быть одними из самых грязных за всю историю этой страны.
В дебютном выпуске программы «Экспертная кухня» на ютуб-канале «Клуб экспертов» (https://www.youtube.com/watch?v=UbU9hPICoQI) Богатырев отметил, что шансы Трампа переизбраться на новый срок остаются довольно высокими, но на его перспективы может негативно повлиять ситуация с эпидемией коронавируса и хаос в системе здравоохранения.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на многочисленные скандалы, которые имели место во время правления Трампа, ему удалось выполнить большую часть своих предвыборных обещаний, и в глазах собственного электората он является чрезвычайно результативным президентом, который вернул США часть вывезенных ранее в другие страны производственных мощностей и создал сотни тысяч новых рабочих мест.
Тем не менее высокая смертность от инфекции Covid-19 и неспособность системы здравоохранения справиться с количеством заболевших американских граждан, может использоваться критиками Трампа на протяжении всей предвыборной кампании, чем уже воспользовался его основной соперник - 77-летний Джо Байден.
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