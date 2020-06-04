Программа помощи малому бизнесу в США станет более гибкой

Сенат США в среду, 3 июня, одобрил законопроект, который сделает более гибкой многомиллиардную программу помощи американскому малому бизнесу.

Эта программа подразумевает, что займы для отелей, ресторанов и других предприятий малого бизнеса будут конвертированы в федеральные субсидии, если бизнесмены выполнят ряд условий, включая сроки расходования займов. До сих пор средства, полученные в рамках этой программы, полагалось истратить в течение восьми недель. Теперь этот срок продлен до 24 недель. Ранее этот законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США. Чтобы он вступил в силу, его должен подписать президент страны Дональд Трамп.

Малому бизнесу в США уже выдали 510 млрд долларов

Программу условно-безвозвратных займов для малого бизнеса в США разработали в марте, чтобы стимулировать небольшие компании не увольнять персонал. В ее рамках было выделено 659 млрд долларов, которые входят в общий 3-триллионный пакет поддержки экономики. По словам сенатора-демократа Бена Кардина, в США уже выданы 4,4 млн таких займов-субсидий на сумму 510 млрд долларов. Ожидается, что в ближайшие недели Конгресс обсудит дополнительные меры финансовой помощи.