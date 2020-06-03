Газовый блиц-криг. Как Турция у Греции шельф отжимает и что ей за это будет

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Добившись определенных успехов в Ливии, Турция перешла к активному освоению шельфа у берегов Греции.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, который при поддержке Москвы и Каира ведет борьбу за власть с силами Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, признанного ООН, согласился вернуться за стол переговоров.

Как сообщает "Радио Свобода", переговоры должны пройти в формате "5+5", предложенном ООН еще 23 февраля. Дата пока неизвестна. Ее определит опять-таки Организация Объединенных Наций.

Однако известно следующее: на переговоры Хафтар согласился после того, как силы ПНС в кооперации с турецкими наемниками, завербованными в Сирии, и при поддержке турецких же беспилотников выбили ЛНА и боевиков российской ЧВК "Вагнер" из имеющих стратегическое значение авиабазы Аль-Ватия и города Тархуна. Около 500 вагнеровцев, как заявили в ПНС, покинули линию фронта и перебрались на базу Эль-Куфра на юге Ливии.

Согласился, несмотря на продолжающиеся боевые действия. ЛНА отбила город Аль-Асаба, однако не смогла вернуть бывшую ставку Хафтара в Гарьяне.

И несмотря на то, что Москва была вынуждена, не особо таясь, перебросить в Ливию, по данным Африканского командования Вооруженных сил США, 14 истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Ну как не таясь - замначальника Управления разведки АФРИКОМа Грегори Хэдфилд сообщил 30 мая, что самолеты летели через Иран и Сирию. В Сирии их перекрасили и отправили на помощь Хафтару, а пилотов, утверждает АФРИКОМ, набрали опять-таки из наемников.

В общем, пытались скрыть, но безуспешно. В США засекли рискованные действия Кремля, похоже продиктованные едва ли не отчаянием. Его ливийский союзник терпит поражение, а вместе с ним и планы РФ на геостратегическое присутствие на юге и востоке Средиземноморья - под боком у Европы.

Турция, в свою очередь, смакует каждый момент приближающейся победы. Министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в среду, 3 июня, заявил, что и Хафтар, и ОАЭ, и российские наемники не желают политического решения конфликта. И при этом министр подчеркнул, что Хафтар не сможет выиграть войну в Ливии. Что, по крайней мере с учетом текущего расклада в этой стране, похоже на правду.

Днем ранее Совет нацбезопасности Турции также прямым текстом заявил, что Анкара продолжит предоставлять ПНС "военные консультации".

А дальше Эллада

Что теперь предпримет Турция для дальнейшего укрепления своего влияния в регионе?

На самом деле "теперь" началось несколько дней назад - 29 мая. И активная поддержка Турцией правительства Фаиза Сарраджа (оружием, инструкторами, наемниками) является лишь начальным этапом дальнейшего освоения Анкарой Восточного Средиземноморья на основании заключенного в прошлом году между Анкарой и Триполи меморандума о демаркации морских зон.

Этот документ, визированный Эрдоганом и Сарраджем 27 ноября в Стамбуле, в штыки приняли Греция, Израиль, Египет, назвавшие его незаконным. Раскритиковал его и Европейский союз.

Впрочем, самого Эрдогана недовольство соседей не очень-то заботит. У него в распоряжении имеется формальное соглашение с ливийским правительством, которое пользуется поддержкой ООН и которое его, Эрдогана, войска защищали от мятежного фельдмаршала и российских "ихтамнетов".

Такое соглашение и форма сотрудничества выглядят куда "лучше", чем грабеж, учиненный Россией в захваченном Крыму. Хотя подобного плана кейс есть и у турок - с непризнанной Турецкой Республикой Северного Кипра.

ТРСК - это еще одно обоснование нефтегазовых и геополитических притязаний Анкары в регионе. В Турции придерживаются позиции, что "республика" имеет права на разработку шельфа, в том числе в водах Греции. И потому Анкара планомерно откусывает все больше и больше.

29 мая министр энергетики Фатих Донмез сообщил, что в ближайшие 3-4 месяца компания Turkish Petroleum приступит к поискам нефти в "исключительной экономической зоне" Турции, которая и "нарисовалась" благодаря соглашению с Триполи.

Речь идет о 24 "блоках", заявки на разведку которых подала турецкая компания. Общая зона простирается до свежеиспеченной морской границы с Ливией и вплотную к берегам греческих островов.

Афины, понятное дело, отреагировали очень резко. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 1 июня назвал действия Анкары "незаконными" и "посягательством на суверенные права Греции", а также пообещал дать ответ на "эту провокацию", если Турция решит ее реализовать.

В тот же день, по словам источников Ekathimerini, "на ковер" в МИД Греции пригласили посла Турции Бурака Озугергина

Грецию в этом вопросе формально поддержали в Брюсселе. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Анкару уважать суверенитет Греции и Кипра, а также припугнул Анкару "тесным контактом" ЕС с Афинами и Никосией, и отслеживанием действий турок в Средиземном море.

Нефтьнаша

По данным Ekathimerini, ссылающегося уже на источники в турецких дипломатических кругах, посол Озугергин во время "порки" в греческом МИДе был непреклонен: говорил, что Афинам хороша известна позиция Анкары по Восточному Средиземноморью, демаркации морских зон, проблеме Кипра, поискам углеводородов и Ливии. И действует Турция в рамках "международного права", добавил дипломат.

Слова посла подкрепило вчерашнее заявление турецкого Совбеза, в котором тот подчеркнул готовность Турции защищать свои интересы и права в Средиземноморье и без компромиссов.

В тот же день аналогичное обещание дал спикер МИД Турции Хами Аксой, который заявил, что Анкара продолжит защищать права киприотов-турок в регионе, т.е., по сути, права жителей непризнанной страны на ресурсы признанных государств.

Росту напряженности поспособствовала публикация еще одним работником МИДа Чагатаем Эрджиеса карты района, где планируется проведение разведки, о чем, по его словам, Анкара уже уведомила ООН.

Вместе с тем, 3 июня Мевлют Чавушоглу сделал выпад-предупреждение США, которые в последнее время смогли наладить отличный диалог с Афинами, в том числе по энергоресурсам.

Турецкий министр решил поучить Штаты соблюдению прав человека в свете текущих массовых протестов, начавшихся после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Недопустимо, говорит Чавушоглу, чтобы полиция так убила человека, независимо от его расы или религии.

Еще более занятен его пассаж об объявлении Дональдом Трампом террористами группировок антифа. По словам главы турецкой дипломатии, Штатам в отношении антифа следует занять аналогичную позицию и в тех случаях, когда организация совместно с курдами из "YPG/РПК" (признанными в Турции террористическими группировками) нападает на турецких военных.

Эта подначка - своего рода вызов в контексте озвученных планов по освоению шельфа, и сигнал о готовности бить горшки, если потребуется, если Вашингтон решит вступиться за Афины.

Российский газ

С другой стороны, и Греция сама себе подложила свинью, когда местный промышленный конгломерат Mytilineos Holdings S.A. заключил 10-летний контракт с "дочкой" "Газпрома" - компанией "Газпром экспорт" - на поставку газа.

Объемы не озвучиваются. Но известно, что сотрудничать компании начали в 2017 г. - с краткоросчных поставок. В 2019 г. греческая компания получила из России 588 млн куб. м. газа.

А "неровно дышать" к России и ее газу глава компании Евангелос Митилинеос начал еще раньше. Например, в интервью EurActiv, опубликованном 14 марта 2016 г., ужасаясь происходящему в Сирии, гендиректор Mytilineos Holdings выражал немалый интерес к дешевому российскому газу и настаивал на необходимости создания Брюсселем возможностей для улучшения отношений с Кремлем.

Так что, да, контракт с "дочкой" российского монополиста - это удар по турецко-азербайджанскому газопроводу TANAP. Хотя силу "удара" еще сложно оценить, т.к. неизвестны объемы будущих поставок.

И в то же время имеет место геополитическая вилка - вредя Турции, Греция якшается с Россией, вызывая недовольство Вашингтона, который может и не проявить особого рвения в защите интересов Афин в споре с Анкарой.