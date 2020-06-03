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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Коронавирус и немецкие бордели: как пандемия убивает проституцию

09:27 03.06.2020 |

Мир

 

Ныне закрытый бордель "Артемис", крупнейший в Берлине, ежегодно посещали около 100 тысяч клиентов

Пустая парковка перед зданием самого большого публичного дома столицы Германии - лучший символ кризиса секс-индустрии в Берлине. Каждый год "Артемис" посещают (точнее, посещали) примерно 100 тысяч клиентов, годовой оборот составлял десятки миллионов евро. Это широко известное в узких кругах заведение, расположенное в шаговой доступности от берлинского выставочного комплекса, считалось образцом легальной проституции - его владельцы, граждане Германии турецкого происхождения, сотрудничали с властями и полицией в деле профилактики нелегальной проституции и торговли людьми.

Сегодня здесь никого. С середины марта работа борделей в Берлине, как и во всей Германии, запрещена в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Секс-индустрия в Германии: "запрет на контакты" с середины марта

Владелец другого берлинского борделя, занимающего четырехкомнатную квартиру жилого дома в районе Мариенфельде, не стесняется в выражениях, когда речь заходит о том, какая ситуация с его бизнесом. "Дела идут весьма хреново", - говорит Аурель Йоханнес Маркс (Aurel Johannes Marx), известный на весь Берлин хозяин модельного агентства и публичного дома.

До середины марта в квартире каждую смену работали по пять-семь женщин, теперь они остались без средств к существованию. По неофициальным оценкам, в секс-индустрии Берлина занято не меньше пяти тысяч человек, а по всей Германии их количество может достигать 400 тысяч. Но лишь меньше десяти процентов из них встали на государственный учет, как это предписывает закон, - подавляющее большинство предпочитает работать в тени.

Профсоюз эротических услуг и новая санитарная концепция

Но поскольку проституция в Германии легализована, у работников и работниц отрасли есть свои профсоюзы. Сюзанне Бляйер Вильп (Susanne Bleier Wilp) - член правления Профессионального союза эротических и сексуальных услуг (Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V.). Бляйер Вильп, десять лет проработавшая в секс-индустрии, нынешнее положение отрасли описывает двумя словами - "абсолютная катастрофа". По ее словам, у владельцев борделей заканчиваются деньги, а сами проститутки, среди которых немало женщин из Восточной Европы, нервничают по поводу неопределенных перспектив.

Чтобы облегчить властям принятие решение по поводу открытия борделей в рамках смягчения карантинных мер, профсоюз разработал концепцию по гигиенической адаптации отрасли к новым условиям - девять страниц мелким шрифтом. В ней пошагово описывается то, каким образом предполагается обслуживать клиентов в условиях пандемии. Ключевые пункты - никаких поцелуев, регулярное проветривание помещений, дезинфекция клиентов и обязательное ношение масок, закрывающих рот и нос.

Сюзанне Бляйер Вильп утверждает, что немецкие проститутки будут соблюдать новые требования ради того, чтобы хоть что-то получить. "Да, на какое-то время из-за пандемии придется отказаться от поцелуев и тому подобного, - говорит она. - Но секс-работницы будут подчиняться этим правилам, поскольку для них это единственная возможность заработать". На поддержку неимущих членов профсоюза было потрачено больше 25 тысяч из специально собранного фонда.

С Бляйер Вильп соглашается и Аурель Йоханнес Маркс: "После 12 недель простоя лучше уж зарабатывать хоть что-то на новых условиях, чем вообще ничего. Я исхожу из того, что все участники процесса будут соблюдать новые правила". Нечто подобное, по его словам, было с кафе и ресторанами - предписания по борьбе с коронавирусом резко повысили затраты владельцев бизнеса, но другого выбора у них просто нет.

Бундестаг: 16 депутатов за запрет проституции в Германии

Секс-индустрия предполагает близость между людьми. "Чтобы остановить вирус, нужна социальная дистанция, а соблюдать ее в борделях невозможно", - указывает депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Ивон Магвас (Yvonne Magwas).

Она - одна из 16 депутатов из партий правящей коалиции христианских демократов и социал-демократов, подписавших обращение к правительствам федеральных земель с призывом запретить работу борделей не на время, а навсегда.

Новая санитарно-гигиеническая концепция, разработанная отраслевым профсоюзом, Магвас не убеждает. Кроме этого, группа депутатов предлагает бундестагу подумать о введении в Германии так называемой "скандинавской модели" - она предусматривает штрафы не для тех, кто оказывает секс-услуги, а для тех, кто создает спрос на них - то есть для клиентов. Профсоюз категорически против.

Профсоюз работниц секс-индустрии против запрета проституции

Как считает Сюзанне Бляйер Вильп, подобные запреты приносят работницам секс-индустрии одни проблемы. "Они не помогают ни находить, ни идентифицировать, ни поддерживать тех, кто стал жертвой торговли людьми и принудительной проституции, - уверена Бляйер Вильп. - Такие запреты лишь провоцируют больше насилия".

Она ссылается на десятки научных исследований, которые доказывают, что репрессивная политика в отношении торговли сексуальными услугами негативно отражается на здоровье и безопасности секс-работниц. По ее словам, это показывает опыт стран, где "скандинавская модель" реализована на практике.

Сюзанне Бляйер Вильп не скрывает возмущения: "Со стороны населения отрасль получает очень мало поддержки, и это при том, что мы обслуживаем все социальные слои. Возмутительно, что в столь тяжелое время общество и политики бросили нас на произвол судьбы". Она надеется, что новая гигиеническая концепция позволит немецким властям принять решение о возобновлении работы борделей.

"Надежда?" Аурель Йоханнес Маркс этого слова не понимает. "Я - предприниматель, - говорит он, сидя в пустом борделе. - Чтобы рассуждать о надежде, мне надо было изучать теологию".
По материалам: Deutsche Welle
 

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