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Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США
08:09 02.06.2020 |
Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки, вспыхнувшие в ряде штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, "внутренним терроризмом". В своем обращении перед Белым домом в понедельник, 1 июня, он также заявил о готовности прибегнуть к помощи военных для подавления беспорядков в стране.
"Если тот или иной город или штат уклоняется от принятия необходимых мер для защиты жизни и собственности своих жителей, я буду использовать вооруженные силы США и быстро решу проблему за них", - подчеркнул Трамп. По сообщениям американских СМИ, президент США ранее призывал губернаторов штатов действовать жестче в отношении протестующих и применять силу для пресечения беспорядков.
Смерть Джорджа Флойда
Незадолго до выступления Дональда Трампа полиция разогнала демонстрантов вокруг Белого дома с применением силы, передает агентство dpa. В отношении протестующих были использованы слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Волну протестов в Соединенных Штатах вызвала смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил при задержании белый полицейский. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.
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