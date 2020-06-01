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Трамп: США объявят движение «Антифа» террористической организацией
07:23 01.06.2020 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что США объявят движение "Антифа" террористической организацией.
Ранее Трамп заявил, что беспорядки, вспыхнувшие в США после убийства Джорджа Флойда полицейским, организуются "Антифа" и "другими радикальными левыми группировками".
"США будут считать "Антифа" террористической организацией", - написал Трамп в "Твиттере" в воскресенье.
В субботу Тим Уолз, губернатор Миннесоты, где началась охватившая США волна протестов, заявил, что насилие на улицах уже не связано с убийством Джорджа Флойда, а организуется приехавшими в город сторонниками идеи превосходства белой расы и членами наркокартелей.
В "Твиттере" мнения по поводу заявления Трампа разделились.
"Федеральные органы должны разогнать сети из сотен ячеек "Антифа", которые радикализируют людей, тренируют их и организуют экстремистские акции с насилием. У них также есть международные связи с ячейками в Западной Европе. Это внутренний и международный терроризм", - прокомментировал твит Трампа пользователь Andy Ngo.
Другие сочли заявление попыткой отвлечь внимание от социальных проблем.
"Я мог бы настаивать на том, чтобы белых расистов тоже обозначили как террористическую группу! Но что бы это дало? Эта ситуация - больше, чем "Антифа" или сторонники "белой идеи". Это про то, что 1% богачей пользуется полицией как цепными псами, чтобы подавлять американцев", - прокомментировал пользователь Eugene Gu.
Трамп и раньше возлагал в "Твиттере" вину за охватившие города США протесты на "анархистов под предводительством "Антифа" и "радикальных левых анархистов", но не углублялся в детали.
Президент США уже грозился внести антифашистов в список экстремистских организаций. В последний раз это произошло во время митинга крайне правых организаций в Портленде, штат Орегон, в августе 2019 года.
Кто такие "Антифа"?
"Антифа" - сокращение от словосочетания "Антифашистское действие". Это протестное движение, которое выступает против неонацистов, фашизма, расизма и идеи превосходства белых над другими расами.
Большая часть участников движения выступает против всех форм расизма и сексизма, а в Америке - против политики Трампа, которую они считают националистический и антимусульманской.
"Антифа", выступающие против сильного государства и капитализма, близки скорее к анархистам, чем к традиционным левым.
Об этом движении в США стали говорить после протестов 2017 года в Шарлотсвилле.
В небольшом городке произошли столкновения между активистами нескольких "альт-правых" организаций, проводившими в городе факельные шествия, и левыми.
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