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Трамп намерен лишить Гонконг ряда привилегий из-за нового закона КНР
07:01 01.06.2020 |
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении лишить Гонконг ряда торговых привилегий из-за нового китайского закона о безопасности этого административного района КНР. Выступая в Белом доме вечером 29 мая, Трамп назвал закон, согласно которому в Гонконге официально запрещаются "сепаратизм" и "бунт", "трагедией для жителей Гонконга, Китая и всего мира".
Так как этот документ лишает Гонконг его автономного статуса, он затронет договоренности между этим регионом и США "в полном объеме", в том числе соглашения об экспортном контроле и выдаче преступников, заявил Дональд Трамп, отметив, что будут сделаны лишь "незначительные исключения". Он не исключил введение санкций против должностных лиц Китая, напрямую связанных с подавлением автономии Гонконга.
В администрации Гонконга подвергли критике планы США. Глава гонконгского Минюста Тереза Чэн назвала подход Трампа неверным, отметив, что национальная безопасность находится в компетенции центрального правительства. Министр по делам безопасности Гонконга Джон Ли заявил, что Китай может принять против США ответные меры, передает агентство AFP.
Новый закон Китая и автономия Гонконга
В ноябре 2019 года Трамп подписал закон о поддержке демократии и защите прав человека в Гонконге. Он обязывает Госдепартамент США не реже одного раза в год представлять Конгрессу доклад о том, обладает ли Гонконг достаточной степенью автономии, чтобы для него сохранялись льготные условия торговли с США. Документ также предусматривает возможность санкций в отношении лиц, нарушающих права человека.
28 мая парламент КНР поддержал законопроект, направленный на реализацию 23 статьи Основного закона Гонконга, которая обязывает этот административный район принять законы против "подрывной деятельности" в отношении правительства в Пекине. Прежде чем новый закон вступит в силу, Постоянный комитет парламента в июне должен будет разработать его детали. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что эта инициатива лишает Гонконг автономии.
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