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Парламент Венесуэлы признал Хуана Гуайдо своим председателем
11:54 29.05.2020 |
Национальная ассамблея Венесуэлы, в которой доминируют представители оппозиции, отвергла постановление Верховного суда страны, лишившего лидера оппозиции Хуана Гуайдо полномочий председателя парламента. Депутаты ассамблеи в четверг, 28 мая, назвали постановление суда незаконным, поскольку судьи, по их мнению, лишены "независимости, автономии и объективности". После этого Гуайдо заявил, что продолжит исполнять обязанности спикера Национальной ассамблеи.
Верховный суд Венесуэлы 26 мая признал спикером парламента соперника Гуайдо - Луиса Парру, посчитав его притязания на эту должность законными. Членов Верховного суда считают лояльными президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который с начала 2019 года вовлечен в ожесточенную борьбу за власть против Хуана Гуайдо.
Луис Парра провозгласил себя председателем Национальной ассамблеи в январе. Во время его избрания ни Хуана Гуайдо, ни других оппозиционных политиков не пустили в здание парламента. Гуайдо назвал Парру "пособником диктатуры". С января Парра и Гуайдо проводят параллельные парламентские заседания со своими сторонниками.
Параллельные парламенты
Хуан Гуайдо в январе 2019 года провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Его признали около 60 стран, в том числе США и Германия. Однако, несмотря на сильный нажим Вашингтона и катастрофическую ситуацию в экономике Венесуэлы, Мадуро остается у власти, опираясь на поддержку со стороны военных, а также России и Китая.
Венесуэла уже многие годы страдает от глубокого экономического кризиса, который лишь усугубился из-за пандемии коронавируса. Миллионы венесуэльцев бежали за границу, спасаясь от экономических тягот и политических репрессий.
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