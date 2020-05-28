МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на Бундестаг

МИД Германии "пригласил на разговор" посла РФ Сергея Нечаева в связи с хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году, за которой, как подозревают, стоит Россия.

Об этом министерство сообщило в четверг на своем официальном сайте, пишет "Европейская правда".

"Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева в Федеральное министерство иностранных дел для беседы. От имени федерального правительства он решительно осудил хакерскую атаку на Бундестаг Германии", - говорится в сообщении немецкого министерства.

Ссылаясь на ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, выданный Генеральным прокурором 5 мая 2020 года, российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на Бундестаг, в том числе господина Бадина, добавили в ведомстве.

Ордер на арест Бадина был выдан на основании срочного подозрения, что обвиняемый, действуя совместно с другими лицами, совершил разведывательную деятельность против Германии для спецслужбы иностранного государства, заявили в немецком МИД.

"Обвиняемый считается подозреваемым в причастности к хакерскому нападению на немецкий Бундестаг в апреле/мае 2015 года года в качестве члена группы APT28. Есть достоверные доказательства, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения", - заявили в МИД Германии.

В министерстве подчеркнули, что федеральное правительство также оценивает этот процесс на фоне расследования по делу об убийстве в Берлине и оставляет за собой право принимать дальнейшие меры.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что российская военная разведывательная служба ГРУ получила доступ к электронным письмам парламентского офиса Меркель в ходе хакерской атаки на парламент Германии в 2015 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на хакерские атаки.